Ο Καραλής αποθεώνει τον «τραγουδιστή» Ντουπλάντις και του προτείνει... αλλαγή καριέρας!

Ο Σουηδός σταρ παρουσίασε το νέο του single «Feeling Myself», με τον «Μανόλο» να τον αποθεώνει και να του ζητά... να εγκαταλείψει το επί κοντώ για έναν χρόνο!

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις πέρα από κορυφαίος στους στίβους, ξεδιπλώνει το ταλέντο του και στη μουσική.

Ο 26χρονος ολυμπιονίκης του επί κοντώ, είχε την ευκαιρία την Παρασκευή (20/2) να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του single «Feeling Myself», καλεσμένος στην εκπομπή Carina Bergfeldt του SVT.

Η μουσική είναι το άλλο πάθος για τον αθλητή των 14 παγκοσμίων ρεκόρ στο επί κοντώ, ο «Μόντο» δημιουργεί τραγούδια εδώ και χρόνια, μεταξύ της Στοκχόλμης και της γενέτειράς του, το Λαφαγιέτ στη Λουιζιάνα και το «Feeling Myself» είναι το τρίτο single μετά τα «4L» και «MANS».

Την παραμονή της ζωντανής παρουσίας του στη Σουηδία, ο Ντουπλάντις ανέβασε μια πρώτη γεύση, τραγουδώντας σε ποπ ρυθμό το «Feeling Myself» και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.



Τόσο που έφερε και το σχόλιο του καλού του φίλου Εμμανουήλ Καραλή, ο «Μανόλο» γράφοντας στο TikTok , αποθέωσε τον Ντουπλάντις και τον «παρακάλεσε» να ασχοληθεί για ένα χρόνο μόνο με τη μουσική.

«Αδερφέ, είσαι τόσο ταλαντούχος σε αυτό! Μπορείς να κάνεις μόνο αυτό για έναν χρόνο;».

Ο «Μόντο» δεν φαίνεται να κάνει τη χάρη στον Καραλή, καθώς οι δυο τους δεσπόζουν στο πρόγραμμα του 11ου All Star Perche στο Κλερμόν Φεράν, την Κυριακή (22/2), όπου ο Σουηδός αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση για το 2026.
Πηγή:www.gazzetta.gr
