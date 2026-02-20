«Καρφιά» Κομπανί σε Μουρίνιο για την υπόθεση Βινίσιους: «Τεράστιο ηγετικό λάθος, επιτέθηκε στον χαρακτήρα του παίκτη»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ και στηλίτευσε τη στάση του Ζοσέ Μουρίνιο μετά το ματς με την Μπενφίκα





Ο Κομπανί χαρακτήρισε την κατάσταση περίπλοκη, ζητώντας να διαχωριστούν τα γεγονότα του γηπέδου από τη συμπεριφορά των οπαδών και –κυρίως– από τις δηλώσεις που ακολούθησαν.



«Αυθεντική η αντίδραση του Βινίσιους – Ξεκάθαρος ο Εμπαπέ»





«Όταν παρατηρείς τη φάση και πώς αντέδρασε ο Βίνι, καταλαβαίνεις ότι αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να είναι ψεύτικη. Ήταν μια συναισθηματική αντίδραση. Δεν βλέπω κανένα όφελος για εκείνον να πάει στον διαιτητή και να φορτωθεί όλη αυτή τη δυστυχία στους ώμους του. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσε ότι ήταν το σωστό», τόνισε.



Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μαρτυρία του Κιλιάν Εμπαπέ και στα βίντεο:







Επίθεση στον Μουρίνιο: «Λάθος να χρησιμοποιείς τον Εουσέμπιο»

«Για μένα, αυτό που συνέβη μετά είναι ακόμα χειρότερο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο ουσιαστικά επιτέθηκε στον χαρακτήρα του Βίνι, αναφέροντας τον τρόπο που πανηγυρίζει, για να απαξιώσει αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή (την καταγγελία). Ήταν ένα τεράστιο λάθος σε επίπεδο ηγεσίας», υπογράμμισε ο κόουτς των Βαυαρών.



Ο Κομπανί ενοχλήθηκε ιδιαίτερα και από την αναφορά του Μουρίνιο στον θρύλο της Μπενφίκα, Εουσέμπιο, ως επιχείρημα ότι η ομάδα δεν μπορεί να είναι ρατσιστική:



«Είπε ότι η Μπενφίκα δεν μπορεί να είναι ρατσιστική επειδή ο καλύτερος παίκτης της όλων των εποχών ήταν ο Εουσέμπιο. Ξέρει τι έπρεπε να περάσουν οι μαύροι παίκτες τη δεκαετία του '60; Ήταν εκεί, ταξίδευε με τον Εουσέμπιο σε κάθε εκτός έδρας ματς για να δει τι υπέφερε; Το να χρησιμοποιεί το όνομά του σήμερα ως επιχείρημα εναντίον του Βίνι...».



«Είναι καλός άνθρωπος, αλλά έκανε λάθος»

Πάντως, ο Κομπανί θέλησε να κρατήσει τις ισορροπίες, ξεκαθαρίζοντας πως σέβεται την πορεία του Πορτογάλου τεχνικού:



«Έχω γνωρίσει 100 ανθρώπους που δούλεψαν με τον Ζοσέ. Ποτέ δεν άκουσα κακό λόγο. Όλοι οι παίκτες του τον αγαπούν. Καταλαβαίνω ότι μάχεται για την ομάδα του και κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος. Αλλά έκανε λάθος. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί και να προχωρήσουμε μπροστά».