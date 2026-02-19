Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν: «Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός Πιρόλα και Ρέτσου»
Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν: «Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός Πιρόλα και Ρέτσου»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στα δύο γκολ σε κομβικό σημείο και έστρεψε το βλέμμα στη ρεβάνς στη Γερμανία
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της αναμέτρησης, στον τραυματισμό του Πιρόλα και στις δυσκολίες της ρεβάνς στη Γερμανία.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι η αναμέτρηση ήταν μοιρασμένη, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα καλό ημίχρονο, ωστόσο επισήμανε ότι τα γκολ της Μπάγερ Λεβερκούζεν ήρθαν σε καθοριστικό σημείο.
Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στον τραυματισμό του Πιρόλα, επισημαίνοντας ότι επηρέασε την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Αναφερόμενος στη ρεβάνς, παραδέχθηκε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας, επισημαίνοντας και την οικονομική δυναμική της αντιπάλου.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα επικεντρωθεί αρχικά στην επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση, διατηρώντας την πρόθεση να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στη ρεβάνς.
«Στην καλύτερή τους στιγμή ήρθε το γκολ»«Και οι δυο ομάδες έπαιξαν καλά και είχαμε από ένα καλό ημίχρονο. Στην καλύτερή τους στιγμή ήρθε το γκολ, από μια μακρινή μπαλιά, και το δεύτερο γκολ ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αβεβαιότητα για την κατάσταση του Πιρόλα«Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός. Δεν ξέραμε αν θα έβγαινε κάποιος, αν θα έβγαινε ένας ή και οι δύο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο για την κατάσταση του Πιρόλα. Έφυγε, αλλά δεν γνωρίζω αν πήγε στο σπίτι του ή για εξετάσεις. Το χτύπημά του φάνηκε σοβαρό», σημείωσε.
«Θα είναι πολύ δύσκολο»«Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε αρχικά να βάλουμε ένα γκολ και μετά το δεύτερο. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ. Προέχει το ματς με τον Παναιτωλικό. Θα πάμε στη Γερμανία για να προσπαθήσουμε», κατέληξε.
