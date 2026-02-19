Ρέτσος: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση»
Ρέτσος: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση»
Ο αμυντικός του Ολυμπιακού εμφανίστηκε αισιόδοξος στην κάμερα του Mega, τονίζοντας ότι η ομάδα θα δουλέψει στις αδυναμίες της ενόψει της ρεβάνς
Την πεποίθηση ότι η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία εξέφρασε ο Παναγιώτης Ρέτσος σε δηλώσεις του στο MEGA μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν (0-2) στο Φάληρο.
Ο αμυντικός του των ερυθρόλευών εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με την κατάστασή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Παράλληλα, στάθηκε στην αποτελεσματικότητα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, επισημαίνοντας ότι οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.
«Είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Έκαναν δυο φάσεις και έβαλαν δύο γκολ. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση. Θα δουλέψουμε στις αδυναμίες και τα λάθη μας και θα πάμε για την πρόκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ρέτσος.
Ο διεθνής στόπερ υπογράμμισε ότι η ομάδα του διατηρεί πίστη στις δυνατότητές της και ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δεν κρίνει οριστικά την πρόκριση. Όπως τόνισε, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να παρουσιαστεί βελτιωμένος στη ρεβάνς, διορθώνοντας τα λάθη που στοίχισαν στο παιχνίδι του Φαλήρου.
Ο αμυντικός του των ερυθρόλευών εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με την κατάστασή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Παράλληλα, στάθηκε στην αποτελεσματικότητα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, επισημαίνοντας ότι οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.
«Δεν έχω τίποτα – Θα πάμε για την πρόκριση»
«Είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Έκαναν δυο φάσεις και έβαλαν δύο γκολ. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση. Θα δουλέψουμε στις αδυναμίες και τα λάθη μας και θα πάμε για την πρόκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ρέτσος.
Ο διεθνής στόπερ υπογράμμισε ότι η ομάδα του διατηρεί πίστη στις δυνατότητές της και ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δεν κρίνει οριστικά την πρόκριση. Όπως τόνισε, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να παρουσιαστεί βελτιωμένος στη ρεβάνς, διορθώνοντας τα λάθη που στοίχισαν στο παιχνίδι του Φαλήρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα