Ζντοβτς: «Με "σκοτώνει" να βλέπω τους παίκτες μου με κατεβασμένα κεφάλια», βίντεο

Όσα δήλωσε ο Σλοβένος προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό και την απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας του

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό στον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Μπάσκετ στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Η εικόνα των παικτών του «δικεφάλου» απογοήτευσε τον Γιούρι Ζντοβτς.

Ουσιαστικά από την πρώτη περίοδο οι «πράσινοι» επέβαλλαν τον ρυθμό τους και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ΠΑΟΚ.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι θα παίξουν σκληρά. Περίμενα περισσότερα κι έβλεπα κατεβασμένα πρόσωπα παίκτες που δεν το πίστευαν κι αυτό με "σκοτώνει".

Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο αντίπαλος, θέλω να κερδίζω, αλλά οι παίκτες δεν το πίστευαν» ήταν το σύντομο σχόλιο του προπονητή του «δικεφάλου» Γιούρι Ζντοβτς στο flash interview μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

