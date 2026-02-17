Ολυμπιακός: Η 12αδα για τον προημιτελικό με την ΑΕΚ, χωρίς Χολ και Μόρις
Ολυμπιακός: Η 12αδα για τον προημιτελικό με την ΑΕΚ, χωρίς Χολ και Μόρις

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 20:00 στο Ηράκλειο την ΑΕΚ στον 2ο προημιτελικό του Κυπέλλου

Ολυμπιακός: Η 12αδα για τον προημιτελικό με την ΑΕΚ, χωρίς Χολ και Μόρις
Ο Ολυμπιακός αρχίζει την Τρίτη (20:00) στο Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στην ΑΕΚ τους αγώνες του στο Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ. 

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον 2ο προημιτελικό και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. 

Στην 12αδα μπήκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος είχε ενοχλήσεις στο παιχνίδι με τον Ηρακλή ενώ εκτός έμειναν οι Χολ και Μόρις. 

Η 12αδα του Ολυμπιακού 

Γουόκαπ
Νιλικίνα
Γουορντ
Μπουρνελές
Λαρεντζάκης
Κλείσιμο
Βεζένκοφ
Παπανικολάου
Νετζήπογλου
Πίτερς
Μιλουτίνοφ
Τζόουνς
Φουρνιέ




