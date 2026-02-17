Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ολυμπιακός: Η 12αδα για τον προημιτελικό με την ΑΕΚ, χωρίς Χολ και Μόρις
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 20:00 στο Ηράκλειο την ΑΕΚ στον 2ο προημιτελικό του Κυπέλλου
Ο Ολυμπιακός αρχίζει την Τρίτη (20:00) στο Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στην ΑΕΚ τους αγώνες του στο Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον 2ο προημιτελικό και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
Στην 12αδα μπήκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος είχε ενοχλήσεις στο παιχνίδι με τον Ηρακλή ενώ εκτός έμειναν οι Χολ και Μόρις.
Η 12αδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ
Νιλικίνα
Γουορντ
Μπουρνελές
Λαρεντζάκης
Βεζένκοφ
Παπανικολάου
Νετζήπογλου
Πίτερς
Τζόουνς
Φουρνιέ
