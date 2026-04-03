Κουκουλοφόροι έκαναν επίθεση στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου - Πέταξαν μπογιές, προξένησαν φθορές σε ΙΧ, δείτε βίντεο
Έγραψαν στον τοίχο σύνθημα, αναποδογύρισαν αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν
Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε λίγο πριν τις 22:00 στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου στον Βύρωνα.
Η ομάδα των κουκουλοφόρων πέταξε μπογιές στο σπίτι του, ενώ προξένησαν φθορές σε ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή και τον αναποδογύρισαν. Οι άγνωστοι έγραψαν στον τοίχο σύνθημα με σπρέι ότι «τα κρατικά εγκλήματα δεν ξεχνιούνται».
Δείτε βίντεο:
Δείτε εικόνες:
Ο Ισίδωρος Ντογιάκος υπηρέτησε ως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μέχρι το 2023.
