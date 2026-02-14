Στίβος: Φοβερό πανελλήνιο ρεκόρ της Ρούσσου στα 1.500 μέτρα

Στην ημερίδα κλειστού στίβου στην Παιανία η νεαρή αθλήτρια έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 1.500 μέτρα γυναικών Κ20





Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 4.16.31 για να βελτιώσει την επίδοση της Αναστασίας Μαρινάκου, που ήταν 4.21.94 από τις 14 Φεβρουαρίου του 2015.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

Παράλληλα, η ανερχόμενη δρομέας του Δημήτρη Πλατή έγινε η τέταρτη γυναίκα όλων των εποχών στο αγώνισμα.



Η Ρούσσου επέλεξε να μείνει πίσω από την Ανθή Κυριακοπούλου και τη Γεωργία Δεσπολλάρη, που μπήκε στην κούρσα για να κάνει τον λαγό και βγήκε από τον αγώνα 400 μ. πριν το φινάλε.



Κλείσιμο



Η Ρούσσου την περασμένη εβδομάδα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 3.000 μ. και πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον η παρουσία της στα 800 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού.



Η Κυριακοπούλου ακολούθησε με 4.20.90 και στην τρίτη θέση ήταν η Ραζ Σάρον (Ισραήλ) με 4.41.48.



«Είμαι πολύ χαρούμενη με την επίδοση αυτή. Ο προπονητής μου μού έλεγε πως είμαι σε θέση να τρέξω σε τέτοιους χρόνους. Τελικά βγήκε.



Η φοβερή κατάσταση της Ιουλιάννας Ρούσσου της χάρισε ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 1.500 μ. γυναικών Κ20.Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 4.16.31 για να βελτιώσει την επίδοση της Αναστασίας Μαρινάκου, που ήταν 4.21.94 από τις 14 Φεβρουαρίου του 2015.Παράλληλα, η ανερχόμενη δρομέας του Δημήτρη Πλατή έγινε η τέταρτη γυναίκα όλων των εποχών στο αγώνισμα.Η Ρούσσου επέλεξε να μείνει πίσω από την Ανθή Κυριακοπούλου και τη Γεωργία Δεσπολλάρη, που μπήκε στην κούρσα για να κάνει τον λαγό και βγήκε από τον αγώνα 400 μ. πριν το φινάλε.Η Κυριακοπούλου παρέμεινε στην κορυφή μέχρι το καμπανάκι, σημείο στο οποίο η Ρούσσου επέλεξε να κάνει ένα δυνατό σπριντ και να ξεπεράσει την αντίπαλό της.Η Ρούσσου την περασμένη εβδομάδα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 3.000 μ. και πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον η παρουσία της στα 800 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού.Η Κυριακοπούλου ακολούθησε με 4.20.90 και στην τρίτη θέση ήταν η Ραζ Σάρον (Ισραήλ) με 4.41.48.«Είμαι πολύ χαρούμενη με την επίδοση αυτή. Ο προπονητής μου μού έλεγε πως είμαι σε θέση να τρέξω σε τέτοιους χρόνους. Τελικά βγήκε.

Στο καμπανάκι κατάλαβα πως είχε μείνει μία και όχι δύο στροφές κι έτσι έκανα δυνατό φίνις. Θα τρέξω τώρα στο Βαλκανικό 1.500 μ. και περιμένω τα 800 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα», είπε η Ρούσσου.



Ο Γιάννης Σιμόνι με…βουτιά πάνω στη γραμμή τερματισμού κατέκτησε την πρώτη θέση στα 400 μ. με 47.72 και νέο ατομικό ρεκόρ.



Ο αθλητής του Κώστα Κοτσίδη παρότι πέρασε αργά στα πρώτα 200 μ. κατάφερε να ανακάμψει και να προλάβει τον Πέτρο Κεχιόπουλο, που προηγούνταν και τερμάτισε τελικά δεύτερος με 47.74 και νέο ατομικό ρεκόρ.



Σπουδαία επίδοση πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Μπερτολης με 48.11.



Ο αθλητής ανήκει στην κατηγορία Κ20 και βλέπει τις πρώτες κούρσες κάτω από το επιβλητικό φράγμα των 48.00. Τον εαυτό του ξεπέρασε και ο Κυριάκος Τσικιλής, που ήταν τρίτος με 48.27 και έδειξε και αυτός πως σύντομα θα κατέβει το φράγμα των 48.00.



Η Αναστασία Ράπτη έκανε την προσωπική της υπέρβαση και με 55.13 βελτίωσε το ρεκόρ της στον κλειστό στίβο. Η αθλήτρια κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από την Κύπρια Καλλιόπη Κουντούρη (54.77).



Ατομικό ρεκόρ πέτυχε και ο Γιώργος Ματζαρίδης νικητής στα 1.500 μ. με 3.48.06 και άφησε δεύτερο τον Ορφέα Ιωάννου με 3.50.27 και στην τρίτη τον Σέργιο Διακοστεφανή με 3.51.44.