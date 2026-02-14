Σε ρόλο ζαχαροπλάστη ο Ραφίνια, έφτιαξε τιραμισού στο πιο διάσημο μαγαζί της Βαρκελώνης, δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Ραφίνια μας έδειξε τις ικανότητές του και μέσα στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και απέδειξε ένα κρυφό του ταλέντο

Ο Ραφίνια είναι από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και σε κάθε αγώνα της δείχνει απλόχερα το ταλέντο του με τη μπάλα στα πόδια.

Πρόσφατα βρέθηκε για βόλτα στα σοκάκια της Βαρκελώνης, μπήκε σε ζαχαροπλαστείο και βοήθησε έναν επαγγελματία να φτιάξει το διάσημο επιδόρπιο, το ιταλικό τιραμισού

Ο Βραζιλιάνος έδειξε να το έχει και με τη ζαχαροπλαστική αφού με φοβερή μαεστρία έστρωσε μπισκότα στον πάτο και άπλωσε την κρέμα από πάνω τους, ενώ στη συνέχεια δοκίμασε εντυπωσιασμένος για το δημιούργημά του. 

Το μαγαζί που επισκέφθηκε είναι από τα πιο γνωστά στη Βαρκελώνη και πολλοί celebrity έχουν πάει για να δοκιμάσουν ή να βοηθήσουν στην κατασκευή του διάσημου γλυκού. 

