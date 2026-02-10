Προσπάθησα, ονειρεύτηκα, πήδηξα, δεν μετανιώνω: Το συγκινητικό μήνυμα της Λίντσεϊ Βον που έπαθε σύνθετο κάταγμα κνήμης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
«Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε για τον εαυτό σας. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε» έγραψε στο Instagram η 41χρονη σκιέρ
«Δεν μετανιώνω». Το μήνυμα αυτό έστειλε η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία ενώ η ίδια είχε κατέβει στους αγώνες με κομμένο χιαστό στο αριστερό της γόνατο.
Αποτέλεσμα του τραυματισμού της που σόκαρε όσους είδαν την άσχημη πτώση που είχε την Κυριακή, ήταν η Βον να υποστεί «σύνθετο κάταγμα κνήμης» για το οποίο θα απαιτηθούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.
Η πτώση προκλήθηκε όταν το χέρι της θρυλικής σκιέρ χτύπησε σε μια από τις «πύλες» μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης στο Olimpia delle Tofane στην Κορτίνα
Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για ό,τι συνέβη στην Ιταλία η Βον έγραψε «χθες (σ.σ. την Κυριακή), το Ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος όπως στα παραμύθια, ήταν απλά η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα πολύ σκληρά για να το πετύχω. Αν και χθες δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω καμία λύπη. Το να στέκομαι χθες στην εκκίνηση ήταν μια απίστευτη αίσθηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στεκόμουν εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη».
Στην ίδια ανάρτηση η δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια ξεκαθαρίζει ότι ο κομμένος χιαστός και οι προηγούμενες τραυματισμοί της, συμπεριλαμβανομένης της μερικής αντικατάστασης του δεξιού γόνατος, «δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση μου».
«Η κατάβαση πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα. Και όπως και στις αγώνες σκι, παίρνουμε ρίσκα στη ζωή. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές η καρδιά μας ραγίζει. Μερικές φορές δεν πραγματοποιούμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθήσουμε. Ελπίζω ότι αν πάρετε κάτι από το ταξίδι μου, αυτό είναι ότι όλοι έχετε το θάρρος να τολμήσετε πολλά. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε για τον εαυτό σας. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε. Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Λίντσεϊ Βον.
