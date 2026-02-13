Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης ψάχνει ραντεβού στους Χειμερινούς Αγώνες του 2026 και έχει γίνει η πιο περιζήτητη εργένισσα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
του 2026 φαίνεται πως δεν απασχολούν μόνο για τις επιδόσεις και τα μετάλλια
, αλλά και για τις προσωπικές ιστορίες των αθλητών. Ανάμεσα σε συζητήσεις για τα περιβόητα «αντι-σεξ» κρεβάτια, αποκαλύψεις για απιστίες και ζευγάρια που αγωνίζονται μαζί στο κέρλινγκ, μία Αμερικανίδα αθλήτρια αποφάσισε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στη διοργάνωση
.
Η Sophia Kirkby
, αθλήτρια του λουτζ από τις ΗΠΑ
, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι αναζητά ραντεβού στο Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου, δηλώνοντας πως θέλει να δείξει στους ακολούθους της «πώς είναι να είσαι Ολυμπιονίκης που βγαίνει ραντεβού στους Ολυμπιακούς».
Σε ανάρτησή της, η 24χρονη έγραψε με χιουμοριστική διάθεση
: «Ναι, είμαι single. Η σεζόν της πιο περιζήτητης εργένισσας του Χωριού των Αθλητών μόλις ξεκίνησε». Και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα σας δείξω την εσωτερική ζωή μιας Ολυμπιονίκη που βγαίνει ραντεβού στους Ολυμπιακούς».
Παρότι δεν κατάφερε να κατακτήσει μετάλλιο στο νέο αγώνισμα του διπλού λουτζ γυναικών, η Κίρκμπι δεν άφησε αυτό να επηρεάσει το σχέδιό της. Σε συνέντευξή της στο NBC κάλεσε ευθέως όσους ενδιαφέρονται να της «στείλουν μήνυμα».
Μάλιστα, συνεργάστηκε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Xfinity για ένα προωθητικό βίντεο σχετικά με το «ρομαντικό της ταξίδι», αποκαλύπτοντας και τα βασικά της κριτήρια: ο υποψήφιος να είναι ψηλότερος από 1,60 μ., «πολύ ευγενικός» και αρκετά δυνατός ώστε «να μπορεί να με σηκώσει στην αγκαλιά του».
Σύμφωνα με την ίδια, περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν ήδη στείλει μήνυμα εκδηλώνοντας ενδιαφέρον. «Έχω τόσους πολλούς υποψήφιους για ραντεβού», ανέφερε σε νεότερη ανάρτηση, προσθέτοντας: «Είμαι έτοιμη να αρχίσω να σας απαντώ».
Σε άλλο βίντεο, παρουσίασε ορισμένα από τα μηνύματα που έλαβε. Ένας θαυμαστής την αποκάλεσε «καταπληκτική, υπέροχη γυναίκα των ονείρων», ενώ άλλος τη ρώτησε αν θα ήθελε να ανταλλάξουν κονκάρδες. «Γεια σου Sophia, άκουσα ότι ψάχνεις ραντεβού για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου», έγραψε ένας τρίτος.
Η πρωτοβουλία της φαίνεται πως αποδίδει, καθώς αποκάλυψε στο Women's Health ότι έχει ήδη κανονίσει δύο ραντεβού για το Σάββατο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο και άλλων, εφόσον το πρόγραμμά της το επιτρέψει.
Όπως εξήγησε, «το πρόγραμμα όλων είναι έντονο και οι αθλητές είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα αγωνίσματά τους», ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. «Είναι επίσης πολύ κοινωνικό περιβάλλον – υπάρχει φιλική διάθεση και ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος που γνωρίζει νέους ανθρώπους», σημείωσε.
Και κατέληξε: «Νομίζω ότι οι αθλητές θέλουν να διασκεδάσουν, ειδικά αφού τελειώσουν τους αγώνες τους, αλλά όλα εξαρτώνται από το πού βρίσκονται στο αγωνιστικό τους πρόγραμμα».