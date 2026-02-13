Copa del Rey, Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα 4-0: «Ισοπέδωση» στο Μετροπολιτάνο και… άρωμα τελικού για τους ροχιμπλάνκος, δείτε τα γκολ
Copa del Rey, Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα 4-0: «Ισοπέδωση» στο Μετροπολιτάνο και… άρωμα τελικού για τους ροχιμπλάνκος, δείτε τα γκολ

Τέσσερα γκολ από το πρώτο ημίχρονο – Βαριά ήττα για τους Καταλανούς στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας

Απίστευτο κι όμως, αληθινό! Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό, παρότι η ρεβάνς της 3ης Μαρτίου θα διεξαχθεί στο «Καμπ Νου».

Οι «ροχιμπλάνκος» τιμώρησαν από το πρώτο 45λεπτο τα τρομερά αμυντικά κενά των Καταλανών σκοράροντας σχεδόν σε κάθε αντεπίθεση που έφτιαξαν κάτω από καλές προϋποθέσεις. Στο 6' το αυτογκόλ του Γκαρθία, στο 14' ο Γκριεζμάν, στο 33' ο Λούκμαν και στο 45'+2 ο Αλβαρες ήταν «υπεύθυνοι» για το αδιανόητο 4-0 με το οποίο μπήκαν οι δύο ομάδες στ' αποδυτήρια.

Παρά την πίεση που άσκησαν οι Καταλανοί στη συνέχεια δεν κατάφεραν να μειώσουν και να πάρουν κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους, γνωρίζοντας την πιο βαριά ήττα από την έναρξη της σεζόν.

Δεν τους πήγε τίποτα καλά στο παιχνίδι από το ξεκίνημα (είχαν δοκάρι, μετά ακυρωθέν γκολ μέσω VAR) και επιπλέον στο 86' ο Έρικ Γκαρθία είδε την κόκκινη κάρτα του Μουνουέρα.



Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας (σε παρένθεση η ημερομηνία του αγώνα ρεβάνς):

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 (4/3)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4-0 (3/3)
