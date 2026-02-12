Κύπελλο Ισπανίας: «Διαστημική» Ατλέτικο έκλεισε με 4-0 το ημίχρονο κόντρα στην Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη, δείτε τα γκολ
SPORTS
Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα Κύπελλο Ισπανίας

Φοβερό παιχνίδι από την ομάδα του Σιμεόνε στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας

Απίθανη Ατλέτικο Μαδρίτης

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 4-0! 

Μόλις στο 7' ο Γκαρθία έκανε φοβερή γκάφα και με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ για την Ατλέτικο και το 2-0 έγραψε με γκολάρα στο 14' ο Γκριεζμάν. 

Το 3-0 από τον Λούκμαν στο 33' και το κερασάκι στην τούρτα από τον Άλβαρεζ στο 45+2! 

 



