Κύπελλο Ισπανίας: «Διαστημική» Ατλέτικο έκλεισε με 4-0 το ημίχρονο κόντρα στην Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη, δείτε τα γκολ
Φοβερό παιχνίδι από την ομάδα του Σιμεόνε στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας
Απίθανη Ατλέτικο Μαδρίτης!
Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 4-0!
Μόλις στο 7' ο Γκαρθία έκανε φοβερή γκάφα και με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ για την Ατλέτικο και το 2-0 έγραψε με γκολάρα στο 14' ο Γκριεζμάν.
Το 3-0 από τον Λούκμαν στο 33' και το κερασάκι στην τούρτα από τον Άλβαρεζ στο 45+2!
