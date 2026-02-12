Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ο Ραχίμ Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ ως το τέλος της σεζόν
Ο Ραχίμ Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ ως το τέλος της σεζόν
Ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Τσέλσι, μετακομίζει στην Ολλανδία σε μια προσπάθεια να σώσει την καριέρα του
Είναι μόλις 31 χρονών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ και μια πενταετία θεωρείται απ' όλους «καμμένο χαρτί».
Ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος έφτιαξε το όνομα του στη Λίβερπουλ (τον απέκτησε πιτσιρικά από την ΚΠΡ), πριν βρεθεί στη Σίτι του Γκουαρδιόλα (2015-2022) και από την τελευταία του σεζόν στους «Πολίτες» να ξεκινήσει η κατηφόρα... Ο ταχύτατος εξτρέμ πήγε στην Τσέλσι και στο ενδιάμεσο αγωνίστηκε έναν χρόνο δανεικός στην Άρσεναλ, ωστόσο πέρασε και δεν ακούμπησε και από τους δύο, με την Τσέλσι να τον αφήνει ελεύθερο πριν από λίγες εβδομάδες.
Καμία αγγλική ομάδα δεν κινήθηκε για την απόκτηση του, αλλά στα 31 του χρόνια θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την Αγγλία καθώς συμφώνησε με την Φέγενορντ και θα αγωνιστεί εκεί ως το τέλος της σεζόν.
«Το βιογραφικό του μιλά από μόνο του και οι ικανότητές του μπορούν να αλλάξουν την έκβαση ενός αγώνα,. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση στη μάχη για την επίτευξη των στόχων στο δεύτερο μισό της σεζόν», είπε ο τεχνικός της ολλανδικής ομάδας Ρόμπι Φαν Πέρσι, ο οποίος βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση λόγω της κακής πορείας της ομάδας (είναι στο -17 από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν και έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του Europa League).
Να σημειώσουμε ότι ο Στέρλινγκ αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημη ματς με την Τσέλσι ήταν στις 19 Μαΐου 2024, όταν σκόραρε μάλιστα το νικητήριο τέρμα σε επικράτηση 2-1 επί της Μπόρνμουθ. Την περασμένη περίοδο με την Άρσεναλ κατέγραψε ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 28 αγώνες, με τελευταίο επίσημο παιχνίδι στις 25 Μαΐου, στη νίκη επί της Σαουθάμπτον για την Premier League.
Ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος έφτιαξε το όνομα του στη Λίβερπουλ (τον απέκτησε πιτσιρικά από την ΚΠΡ), πριν βρεθεί στη Σίτι του Γκουαρδιόλα (2015-2022) και από την τελευταία του σεζόν στους «Πολίτες» να ξεκινήσει η κατηφόρα... Ο ταχύτατος εξτρέμ πήγε στην Τσέλσι και στο ενδιάμεσο αγωνίστηκε έναν χρόνο δανεικός στην Άρσεναλ, ωστόσο πέρασε και δεν ακούμπησε και από τους δύο, με την Τσέλσι να τον αφήνει ελεύθερο πριν από λίγες εβδομάδες.
Καμία αγγλική ομάδα δεν κινήθηκε για την απόκτηση του, αλλά στα 31 του χρόνια θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την Αγγλία καθώς συμφώνησε με την Φέγενορντ και θα αγωνιστεί εκεί ως το τέλος της σεζόν.
«Το βιογραφικό του μιλά από μόνο του και οι ικανότητές του μπορούν να αλλάξουν την έκβαση ενός αγώνα,. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση στη μάχη για την επίτευξη των στόχων στο δεύτερο μισό της σεζόν», είπε ο τεχνικός της ολλανδικής ομάδας Ρόμπι Φαν Πέρσι, ο οποίος βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση λόγω της κακής πορείας της ομάδας (είναι στο -17 από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν και έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του Europa League).
Να σημειώσουμε ότι ο Στέρλινγκ αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημη ματς με την Τσέλσι ήταν στις 19 Μαΐου 2024, όταν σκόραρε μάλιστα το νικητήριο τέρμα σε επικράτηση 2-1 επί της Μπόρνμουθ. Την περασμένη περίοδο με την Άρσεναλ κατέγραψε ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 28 αγώνες, με τελευταίο επίσημο παιχνίδι στις 25 Μαΐου, στη νίκη επί της Σαουθάμπτον για την Premier League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα