Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μηνύει τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Χυδαία και συκοφαντικά όσα είπε, θα οδηγηθεί στα δικαστήρια»

Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν από τον Μάριο Ηλιόπουλο στην απολογία του αλλά και τα όσα έγιναν μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κινηθεί νομικά εναντίον του