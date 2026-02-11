Χρήστος Κόντης: «Αυτή η ομάδα έχει ψυχή, ο ΟΦΗ άξιζε τον τελικό στα 100 χρόνια του»
SPORTS
Χρήστος Κόντης ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

Χρήστος Κόντης: «Αυτή η ομάδα έχει ψυχή, ο ΟΦΗ άξιζε τον τελικό στα 100 χρόνια του»

Ο τεχνικός των Κρητικών αποθέωσε τους παίκτες του μετά την ηρωική πρόκριση στη Λιβαδειά – «Υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε τα πάντα για το τρόπαιο»

Χρήστος Κόντης: «Αυτή η ομάδα έχει ψυχή, ο ΟΦΗ άξιζε τον τελικό στα 100 χρόνια του»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στη Λιβαδειά, επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού και σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου της ιστορίας του. Ο Χρήστος Κόντης, φανερά συγκινημένος αλλά και υπερήφανος, δεν μπορούσε να κρύψει τον θαυμασμό του για τον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του, οι οποίοι άντεξαν για περισσότερο από μία ώρα αγωνιζόμενοι με παίκτη λιγότερο.

«Κατέθεσαν την ψυχή τους»
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην απίστευτη θέληση των ποδοσφαιριστών του:

«Δεν έχω λόγια για την αυταπάρνηση αυτών των παιδιών. Παίξαμε για 60-70 λεπτά με δέκα παίκτες και κατέθεσαν την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο. Σήμερα φάνηκε ποια ομάδα ήθελε πραγματικά να πάει στον τελικό. Η φανέλα του ΟΦΗ είναι βαριά και αξίζαμε την πρόκριση γιατί ήμασταν η καλύτερη ομάδα».

Αφιέρωση στον κόσμο και το ορόσημο των 100 χρόνων
Η πρόκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον σύλλογο του Ηρακλείου. Ο Κόντης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας:

«Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο μας, σε αυτούς που ήταν μέσα στο γήπεδο και σε αυτούς που περίμεναν απ' έξω. Η υποστήριξή τους από το ξενοδοχείο κιόλας μας έδωσε το έναυσμα. Είναι τεράστια υπόθεση αυτή η πρόκριση στα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Μπορώ να υποσχεθώ ένα πράγμα: στον τελικό θα δώσουμε τα πάντα για να φέρουμε τον τίτλο στο Ηράκλειο».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης