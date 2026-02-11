Χρήστος Κόντης: «Αυτή η ομάδα έχει ψυχή, ο ΟΦΗ άξιζε τον τελικό στα 100 χρόνια του»

Ο ΟΦΗ
έγραψε ιστορία στη Λιβαδειά, επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού και σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου
της ιστορίας του. Ο Χρήστος Κόντης
, φανερά συγκινημένος αλλά και υπερήφανος, δεν μπορούσε να κρύψει τον θαυμασμό του για τον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του, οι οποίοι άντεξαν για περισσότερο από μία ώρα αγωνιζόμενοι με παίκτη λιγότερο.
«Κατέθεσαν την ψυχή τους»
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην απίστευτη θέληση των ποδοσφαιριστών του:
«Δεν έχω λόγια για την αυταπάρνηση αυτών των παιδιών. Παίξαμε για 60-70 λεπτά με δέκα παίκτες και κατέθεσαν την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο. Σήμερα φάνηκε ποια ομάδα ήθελε πραγματικά να πάει στον τελικό. Η φανέλα του ΟΦΗ είναι βαριά και αξίζαμε την πρόκριση γιατί ήμασταν η καλύτερη ομάδα».
Αφιέρωση στον κόσμο και το ορόσημο των 100 χρόνων
Η πρόκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον σύλλογο του Ηρακλείου. Ο Κόντης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας:
«Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο μας, σε αυτούς που ήταν μέσα στο γήπεδο και σε αυτούς που περίμεναν απ' έξω. Η υποστήριξή τους από το ξενοδοχείο κιόλας μας έδωσε το έναυσμα. Είναι τεράστια υπόθεση αυτή η πρόκριση στα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Μπορώ να υποσχεθώ ένα πράγμα: στον τελικό θα δώσουμε τα πάντα για να φέρουμε τον τίτλο στο Ηράκλειο».