Εκτός ΝΒΑ All Star Game ο Στεφ Κάρι: Τη θέση παίρνει ο Μπράντον Ίνγκραμ

Ο φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς, Μπράντον Ίνγκραμ
, επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον τραυματία γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ Κάρι,
στην ομάδα USA Stripes στο προσεχές NBA All-Star Game.
Η επιλογή του Ίνγκραμ έγινε από τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ.
Το All-Star Game θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Intuit Dome στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.
Ο 28χρονος Ίνγκραμ θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά σε All-Star Game του NBA, και για πρώτη φορά από τη σεζόν 2019-20.
Φέτος έχειμέσο όρο 22 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 52 αγώνες (όλοι βασικοί).
Ο Κάρι, δύο φορές MVP του All-Star Game, δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο.
Ο 37χρονος γκαρντ έχει φέτος μέσο όρο 27,2 πόντους, 4,8 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ σε 39 αγώνες (όλοι βασικοί).
Ο Κάρι, που δεν έχει αγωνιστεί από τον αγώνα της 30ής Ιανουαρίου απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστοντς, θα γράψει το όνομά του δίπλασε αυτό του Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (τραυματισμός στους κοιλιακούς) στους All-Stars που θα απουσιάσουν από το παιχνίδι.
Ο τελευταίος αντικαταστάθηκε στην Team World από τον σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπέρεν Σενγκούν.