Εκτός ΝΒΑ All Star Game ο Στεφ Κάρι: Τη θέση παίρνει ο Μπράντον Ίνγκραμ

Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα τραυματισμού και δε θα μπορέσει να δώσει το παρόν στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ και του NBA