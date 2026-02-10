Εκτός ΝΒΑ All Star Game ο Στεφ Κάρι: Τη θέση παίρνει ο Μπράντον Ίνγκραμ
SPORTS
Στεφ Κάρι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς All Star Game Μπράντον Ίνγκραμ

Εκτός ΝΒΑ All Star Game ο Στεφ Κάρι: Τη θέση παίρνει ο Μπράντον Ίνγκραμ

Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα τραυματισμού και δε θα μπορέσει να δώσει το παρόν στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ και του NBA

Εκτός ΝΒΑ All Star Game ο Στεφ Κάρι: Τη θέση παίρνει ο Μπράντον Ίνγκραμ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς, Μπράντον Ίνγκραμ, επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον τραυματία γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ Κάρι, στην ομάδα USA Stripes στο προσεχές NBA All-Star Game.

Η επιλογή του Ίνγκραμ έγινε από τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

Το All-Star Game θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Intuit Dome στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Ο 28χρονος Ίνγκραμ θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά σε All-Star Game του NBA, και για πρώτη φορά από τη σεζόν 2019-20.

Φέτος έχειμέσο όρο 22 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 52 αγώνες (όλοι βασικοί).

Ο Κάρι, δύο φορές MVP του All-Star Game, δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο.

Ο 37χρονος γκαρντ έχει φέτος μέσο όρο 27,2 πόντους, 4,8 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ σε 39 αγώνες (όλοι βασικοί).

Ο Κάρι, που δεν έχει αγωνιστεί από τον αγώνα της 30ής Ιανουαρίου απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστοντς, θα γράψει το όνομά του δίπλασε αυτό του Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (τραυματισμός στους κοιλιακούς) στους All-Stars που θα απουσιάσουν από το παιχνίδι.

Κλείσιμο
Ο τελευταίος αντικαταστάθηκε στην Team World από τον σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπέρεν Σενγκούν.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης