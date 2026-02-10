Οι 75 αθλητές του προγράμματος της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες»

ρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τα ονόματα των 75 αθλητών και αθλητριών που συμμετέχουν στο π«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει την λίστα των 75 αθλητών και αθλητριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.Το πρόγραμμα έχει στόχο την ουσιαστική και διαρκή ενίσχυση των αθλητών στην καθημερινή προσπάθεια τους μέχρι και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, προσφέροντας σταθερή υποστήριξη σε μηνιαία βάση, αρχικά για να πάρουν την πρόκριση και στη συνέχεια, για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.Η κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που έθεσε η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, σε στενή συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες-Μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με κύριο χαρακτηριστικό οι αθλητές να μην έχουν άλλη οικονομική βοήθεια από χορηγία και να εκπροσωπούν όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα.Το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες» υποστηρίζεται από τους χορηγούς της ΕΟΕ: ΔΕΗ, Ομιλος Αktor, ALPHA BANK, STOIXIMAN, CAPITAL και Ιωάννα Καρέλια, οι οποίοι συμβάλλουν έμπρακτα στη διεκδίκηση του Ολυμπιακού ονείρου.Για την ανακοίνωση των πρώτων 75 αθλητών και αθλητριών ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος τόνισε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τους πρώτους 75 αθλητές και αθλήτριες που θα στηρίζονται σε μηνιαία βάση με σκοπό να πετύχουν το μεγάλο τους στόχο που δεν είναι άλλος από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Τα χρήματα θα τους δίδονται απευθείας από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που συμβάλλουν εμπράκτως στο πρόγραμμα και υποστηρίζουν τον ελληνικό αθλητισμό. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά αυτά θα μας χαρίσουν πολλές στιγμές υπερηφάνειας και θα σηκώσουν την Ελλάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.»1 – Κουρουγκλίεβ Νταουρέν – Πάλη2 – Κουγιουμτσίδης Γιώργος Πάλη3 – Καμερον Μαραμενιδης Αλέξανδρος – Ιστιοπλοϊα4 – Αναστασιάδου Ευαγγελία – Κωπηλασία5 – Μίτας Μάκης – Σκοποβολή6 – Χαλκιαδάκης Μπάμπης – Σκοποβολή