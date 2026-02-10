Serie A, Ρομα-Κάλιαρι 2-0: Ο Μάλεν αξιοποίησε το δώρο της Λάτσιο και οι Ρωμαίοι έπιασαν τη Γιουβέντους, δείτε τα γκολ
Serie A, Ρομα-Κάλιαρι 2-0: Ο Μάλεν αξιοποίησε το δώρο της Λάτσιο και οι Ρωμαίοι έπιασαν τη Γιουβέντους, δείτε τα γκολ

Ρόμα και Γιουβέντους μαζί στην 4η θέση, «καυτό» το κυνήγι του Champions League - Φορμαρισμένη και η Αταλάντα, 2-1 την Κρεμονέζε

Η Ρόμα εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της «συμπολίτισσας» Λάτσιο με τη Γιουβέντους (2-2), έκανε το καθήκον της απέναντι στην Κάλιαρι (2-0) και, πλέον, ισοβαθμεί με τη «Μεγάλη Κυρία» στην 4η θέση της Serie A δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη «μάχη» για την έξοδο στο Champions League της σεζόν 2026/2027.

Ο Ολλανδός Μάλεν εξακολουθεί να σκοράρει από τότε που ήρθε στην ομάδα της «αιώνιας» όλης στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, πέτυχε δύο γκολ στο σημερινό παιχνίδι κι εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή για την ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι.

ROMA-CAGLIARI 2-0 | HIGHLIGHTS | Malen Steals The Show In Rome! | Serie A 2025/26


Γερά στη μάχη για ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περιόδου μπήκε η φορμαρισμένη Αταλάντα. Νίκησε νωρίτερα με 2-1 στο Μπέργκαμο την Κρεμονέζε, συμπλήρωσε 7 αγώνες αήττητη (5 νίκες, 2 ισοπαλίες) και, πλέον, δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της για τη συνέχεια.

ATALANTA-CREMONESE | HIGHLIGHTS | Atalanta Home Form Continues | Serie A 2025/26


Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Βερόνα-Πίζα 0-0
Τζένοα-Νάπολι 2-3 (3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο - 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)
Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2 (51' Σόλομον, 54' Κιν - 26' Κασαντέι, 90'+4 Μαριπάν)
Μπολόνια-Πάρμα 0-1 (90'+ Ορντονιές)
Λέτσε-Ουντινέζε 2-1 (5' Γκάντελμαν, 90' Μπαντά-26' πεν. Σολέ)
Σασουόλο-Ίντερ 0-5 (11' Μπίσεκ, 28' Τιράμ, 50' Μαρτίνες, 54' Ακάνζι, 89' Λουίς Ενρίκε)
Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2 (59' ΜακΚίνι, 90'+6 Καλουλού - 45'+2 Πέδρο, 47' Ίσακσεν)
Αταλάντα-Κρεμονέζε 2-1 (13' Κρστοβιτς, 25' Τζαπακόστα - 90'+4 Θόρσμπι)
Ρόμα-Κάλιαρι 2-0 (25',65' Μάλεν)
Μίλαν-Κόμο 18/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Ίντερ 58
Μίλαν 50 -23αγ.
Νάπολι 49
Γιουβέντους 46
Ρόμα 46
Κόμο 41 -23αγ.
Αταλάντα 39
Λάτσιο 33
Ουντινέζε 32
Μπολόνια 30
Σασουόλο 29
Κάλιαρι 28
Τορίνο 27
Πάρμα 26
Κρεμονέζε 23
Τζένοα 23
Λέτσε 21
Φιορεντίνα 18
Πίζα 15
Βερόνα 15
