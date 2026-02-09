To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ντέρικ Χολ: Από την θερμοκοιτίδα με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης... πρωταθλητής του Super Bowl
Ο παίκτης-κλειδί των Seattle Seahawks στην κατάκτηση του Super Bowl συγκινεί με την ιστορία επιβίωσής του – «Οι γιατροί μου έδιναν ελάχιστες ελπίδες»
Όταν ο Ντέρικ Χολ ήρθε στη ζωή το 2001, μόλις στις 23 εβδομάδες κύησης και με βάρος κάτω από 1.300 γραμμάρια, οι γιατροί του έδιναν ελάχιστες ελπίδες επιβίωσης. Πέρασε εβδομάδες σε θερμοκοιτίδα, με μηχανική υποστήριξη ζωής, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του τη μητέρα του που έδωσε το δικό της αγώνα. Σήμερα, στα 1,90 μέτρα ύψος και 115 κιλά, ο αμυντικός των Seahawks έγινε πρωταγωνιστής στον τελικό του Super Bowl, βοηθώντας την ομάδα του να συντρίψει τους New England Patriots με 29-13.
«Όλοι γνωρίζουν την ιστορία μου, πόσο μου κόστισε να φτάσω εδώ, πόσο μου κόστισε απλώς να είμαι ζωντανός και να έχω αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Χολ μετά τον αγώνα, σε μια συγκινητική εξομολόγηση. Με δύο κοψίματα σε μια εξαιρετική αμυντική εμφάνιση, ο Αμερικανός υπενθύμισε πώς το ποδόσφαιρο άλλαξε τη ζωή του. «Το γεγονός ότι μπορώ να παίζω αυτό το άθλημα και όσα έχει κάνει για μένα, για τη ζωή μου και την οικογένειά μου... Το αγαπώ πάντα και το σέβομαι, και το δείχνω κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο».
«Άρχισα για τους πνεύμονες μου, έμεινα για την αγάπη»
Ο Χολ αποκάλυψε ότι ξεκίνησε το ποδόσφαιρο όχι από φιλοδοξία για καριέρα, αλλά για ιατρικούς λόγους. Για να ενισχύσει τη λειτουργία των πνευμόνων του μετά τα προβλήματα της βρεφικής ηλικίας του. «Αυτό είναι το όνειρο κάθε παιδιού, αλλά εγώ ξεκίνησα μόνο για να βελτιώσω την αναπνοή μου», είπε. «Ερωτεύτηκα το παιχνίδι. Μου επέτρεψε να γίνω ένα κανονικό παιδί. Πάντα καθόμουν και έβλεπα τα άλλα παιδιά να τρέχουν έξω, αλλά εγώ δεν μπορούσα. Αυτό με έκανε να αγαπήσω αυτό το άθλημα».
