Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, χωρητικότητας 135.000 θεατών

Το Βιετνάμ παρόλο που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη παράδοση στον αθλητισμό, ξεκίνησε ένα μνημειώδες έργο για την κατασκευή ενός σταδίου που έχει σχεδιαστεί να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Με έναν κολοσσιαίο προϋπολογισμό 925 τρισεκατομμυρίων ντονγκ (περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ) και στόχο να εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2028, το Τρονγκ Ντονγκ θα έχει χωρητικότητα 135.000 θεατών, ξεπερνώντας το Στάδιο Rungrado 1st of May (Βόρεια Κορέα, 114.000 θέσεις) που είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στον κόσμο, αλλά και υπό κατασκευή Στάδιο Hassan II (Μαρόκο, 115.000) που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.
Η αρχιτεκτονική του σταδίου είναι εμπνευσμένη από το χάλκινο τύμπανο Dong Son, ένα ιερό τεχνούργημα που συμβολίζει τον αρχαίο βιετναμέζικο πολιτισμό, αντιπροσωπεύοντας τη δύναμη, τη μακροζωία και το κοινοτικό πνεύμα.
Κατασκευάζεται σε ένα συγκρότημα 9.000 εκταρίων (90 εκατομμυρίων τ.μ.), το στάδιο θα διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή και θα είναι μια πολυχρηστική αρένα για αθλήματα, συναυλίες και φεστιβάλ.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός έγιναν βάσει αυστηρών προδιαγραφών διεθνών οργανισμών, όπως η FIFA, η AFC και το Ασιατικό Ολυμπιακό Συμβούλιο, θέτοντας τις βάσεις ώστε η χώρα να μπορεί στο μέλλον να διεκδικήσει διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Aσιατικοί Αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και μεγάλους ηπειρωτικούς τελικούς.
