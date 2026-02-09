Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, χωρητικότητας 135.000 θεατών
SPORTS
Βιετνάμ στάδιο FIFA Ολυμπιακοί Αγώνες

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, χωρητικότητας 135.000 θεατών

Το  Trong Dong Stadium ξεκίνησε να χτίζεται τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ανόι και αναμένεται να είναι έτοιμο το 2028

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, χωρητικότητας 135.000 θεατών
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το Βιετνάμ παρόλο που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη παράδοση στον αθλητισμό, ξεκίνησε ένα μνημειώδες έργο για την κατασκευή ενός σταδίου που έχει σχεδιαστεί να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Με έναν κολοσσιαίο προϋπολογισμό 925 τρισεκατομμυρίων ντονγκ (περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ) και στόχο να εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2028, το Τρονγκ Ντονγκ θα έχει χωρητικότητα 135.000 θεατών, ξεπερνώντας το Στάδιο Rungrado 1st of May (Βόρεια Κορέα, 114.000 θέσεις) που είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στον κόσμο, αλλά και υπό κατασκευή Στάδιο Hassan II (Μαρόκο, 115.000) που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.



Η αρχιτεκτονική του σταδίου είναι εμπνευσμένη από το χάλκινο τύμπανο Dong Son, ένα ιερό τεχνούργημα που συμβολίζει τον αρχαίο βιετναμέζικο πολιτισμό, αντιπροσωπεύοντας τη δύναμη, τη μακροζωία και το κοινοτικό πνεύμα.

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, χωρητικότητας 135.000 θεατών


Κατασκευάζεται σε ένα συγκρότημα 9.000 εκταρίων (90 εκατομμυρίων τ.μ.), το στάδιο θα διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή και θα είναι μια πολυχρηστική αρένα για αθλήματα, συναυλίες και φεστιβάλ.

Κλείσιμο
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, χωρητικότητας 135.000 θεατών


Η μελέτη και ο σχεδιασμός έγιναν βάσει αυστηρών προδιαγραφών διεθνών οργανισμών, όπως η FIFA, η AFC και το Ασιατικό Ολυμπιακό Συμβούλιο, θέτοντας τις βάσεις ώστε η χώρα να μπορεί στο μέλλον να διεκδικήσει διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Aσιατικοί Αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και μεγάλους ηπειρωτικούς τελικούς.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης