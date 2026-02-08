La Liga: Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ και «βλέπει» Ευρώπη, 3-1 την Έλτσε, δείτε τα γκολ

Οι Βάσκοι κατάφεραν να μειώσουν την απόσταση στο -3 από την πρώτη εξάδα - Στην κορυφή και στο +4 από τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα μετά την τριάρα στη Μαγιόρκα