La Liga: Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ και «βλέπει» Ευρώπη, 3-1 την Έλτσε, δείτε τα γκολ
La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ Έλτσε

La Liga: Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ και «βλέπει» Ευρώπη, 3-1 την Έλτσε, δείτε τα γκολ

Οι Βάσκοι κατάφεραν να μειώσουν την απόσταση στο -3 από την πρώτη εξάδα - Στην κορυφή και στο +4 από τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα μετά την τριάρα στη Μαγιόρκα

La Liga: Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ και «βλέπει» Ευρώπη, 3-1 την Έλτσε, δείτε τα γκολ
Η Σοσιεδάδ συνέχισε την ανοδική της πορεία και με την 4η νίκη της στην τελευταία πεντάδα αγώνων (παραμένει αήττητη για 7 σερί ματς), απόψε με 3-1 επί της Έλτσε, «σκαρφάλωσε» στην 8η θέση της βαθμολογίας κι αν συνεχίσει έτσι, τότε δεν αποκλείεται να διεκδικήσει επί ίσοις όροις ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» για τη σεζόν 2026/2027.

REAL SOCIEDAD 3 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


«Τριάρα» στο ρελαντί για την Μπαρτσελόνα, καθώς νίκησε σχετικά εύκολα τη Μαγιόρκα με 3-0 στο «Καμπ Νου», για την 23η αγωνιστική στη La Liga, και αύξησε στους τέσσερις τους βαθμούς της διαφοράς από τη (δεύτερη της βαθμολογίας) Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα έχει δύσκολο έργο αύριο στο «Μεστάγια» κόντρα στη Βαλένθια.

FC BARCELONA 3 - 0 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (53' πέν. Ιγκλέσιας - 35' Μπούντιμιρ, 79' Γκαρθία)
Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0 (29' Λεβαντόφσκι, 61' Γιαμάλ, 83' Μπερνάλ)
Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1 (24' Σούσιτς, 37' Ογιαρθάμπαλ, 89' Όσκαρσον - 42' Αντρέ Σίλβα)
Σεβίλλη-Τζιρόνα 8/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο 8/2
Αλαβές-Χετάφε 8/2
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 8/2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 8/2
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 8/2
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 54
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Μπέτις 35
Εσπανιόλ 34
Θέλτα 33 -23αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -23αγ.
Οσασούνα 29 -23αγ.
Αλαβές 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 25
Τζιρόνα 25
Έλτσε 24 -23αγ.
Μαγιόρκα 24 -23αγ.
Σεβίλλη 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Λεβάντε 18 -21αγ.
Οβιέδο 16

