La Liga: Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ και «βλέπει» Ευρώπη, 3-1 την Έλτσε, δείτε τα γκολ
La Liga: Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ και «βλέπει» Ευρώπη, 3-1 την Έλτσε, δείτε τα γκολ
Οι Βάσκοι κατάφεραν να μειώσουν την απόσταση στο -3 από την πρώτη εξάδα - Στην κορυφή και στο +4 από τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα μετά την τριάρα στη Μαγιόρκα
Η Σοσιεδάδ συνέχισε την ανοδική της πορεία και με την 4η νίκη της στην τελευταία πεντάδα αγώνων (παραμένει αήττητη για 7 σερί ματς), απόψε με 3-1 επί της Έλτσε, «σκαρφάλωσε» στην 8η θέση της βαθμολογίας κι αν συνεχίσει έτσι, τότε δεν αποκλείεται να διεκδικήσει επί ίσοις όροις ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» για τη σεζόν 2026/2027.
«Τριάρα» στο ρελαντί για την Μπαρτσελόνα, καθώς νίκησε σχετικά εύκολα τη Μαγιόρκα με 3-0 στο «Καμπ Νου», για την 23η αγωνιστική στη La Liga, και αύξησε στους τέσσερις τους βαθμούς της διαφοράς από τη (δεύτερη της βαθμολογίας) Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα έχει δύσκολο έργο αύριο στο «Μεστάγια» κόντρα στη Βαλένθια.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (53' πέν. Ιγκλέσιας - 35' Μπούντιμιρ, 79' Γκαρθία)
Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0 (29' Λεβαντόφσκι, 61' Γιαμάλ, 83' Μπερνάλ)
Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1 (24' Σούσιτς, 37' Ογιαρθάμπαλ, 89' Όσκαρσον - 42' Αντρέ Σίλβα)
Σεβίλλη-Τζιρόνα 8/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο 8/2
Αλαβές-Χετάφε 8/2
«Τριάρα» στο ρελαντί για την Μπαρτσελόνα, καθώς νίκησε σχετικά εύκολα τη Μαγιόρκα με 3-0 στο «Καμπ Νου», για την 23η αγωνιστική στη La Liga, και αύξησε στους τέσσερις τους βαθμούς της διαφοράς από τη (δεύτερη της βαθμολογίας) Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα έχει δύσκολο έργο αύριο στο «Μεστάγια» κόντρα στη Βαλένθια.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (53' πέν. Ιγκλέσιας - 35' Μπούντιμιρ, 79' Γκαρθία)
Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0 (29' Λεβαντόφσκι, 61' Γιαμάλ, 83' Μπερνάλ)
Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1 (24' Σούσιτς, 37' Ογιαρθάμπαλ, 89' Όσκαρσον - 42' Αντρέ Σίλβα)
Σεβίλλη-Τζιρόνα 8/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο 8/2
Αλαβές-Χετάφε 8/2
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 8/2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 8/2
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 8/2
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 54
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Μπέτις 35
Εσπανιόλ 34
Θέλτα 33 -23αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -23αγ.
Οσασούνα 29 -23αγ.
Αλαβές 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 25
Τζιρόνα 25
Έλτσε 24 -23αγ.
Μαγιόρκα 24 -23αγ.
Σεβίλλη 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Λεβάντε 18 -21αγ.
Οβιέδο 16
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 8/2
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 8/2
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 54
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Μπέτις 35
Εσπανιόλ 34
Θέλτα 33 -23αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -23αγ.
Οσασούνα 29 -23αγ.
Αλαβές 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 25
Τζιρόνα 25
Έλτσε 24 -23αγ.
Μαγιόρκα 24 -23αγ.
Σεβίλλη 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Λεβάντε 18 -21αγ.
Οβιέδο 16
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα