Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ καθάρισαν για την Μπαρτσελόνα, 3-0 τη Μαγιόρκα, δείτε τα γκολ
SPORTS
Μπαρτσελόνα Μαγιόρκα La Liga

Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ καθάρισαν για την Μπαρτσελόνα, 3-0 τη Μαγιόρκα, δείτε τα γκολ

Η Μπαρτσελόνα ξανά στο +4 από την 2η Ρεάλ Μαδρίτης

Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ καθάρισαν για την Μπαρτσελόνα, 3-0 τη Μαγιόρκα, δείτε τα γκολ
Με 20 λεπτά καλό ποδόσφαιρο, αλλά χωρίς γκολ δεν...κερδίζεις στο Καμπ Νου και η Μαγιόρκα παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα δεν μπόρεσε να πάρει... τίποτα.

Η Μπαρτσελόνα μετά το 25' ήταν εξαιρετική, επικράτησε 3-0 και βρέθηκε στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λεβαντόφσκι, Γιαμάλ και ο 18χρονος Μπερνάλ βρήκαν δίχτυα για τους Καταλανούς, οι οποίοι είχαν εκρηκτικά διαστήματα.

Οι νησιώτες μπήκαν δυνατά και στα πρώτα 20 λεπτά έβαλαν πολύ δύσκολη στους γηπεδούχους. Εξαιρετική κυκλοφορία και με μπροστάρη τον Βιρζίλι δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Στο 11' ο νεαρός παίκτης της Μαγιόρκα έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια δεν μπόρεσε να τελειώσει ιδανικά, ενώ στο 17' από πάσα του Βιρζίλι, ο Μουρίκι από κοντά δεν μπόρεσε να σπρώξει όπως ήθελε την μπάλα στα δίχτυα. Η Μπαρτσελόνα μετά το 25' άρχισε να ανεβάζει στροφές και στην πρώτη... καλή στιγμή κατάφερε να σκοράρει.

Στο 29' έπειτα από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον Λεβαντόφσκι, ο οποίος από κοντά πέτυχε το 1-0. Ηταν το 10ο φετινό γκολ του Πολωνού φορ. Η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια με δεύτερο τέρμα, όμως στις καθυστερήσεις τη φαουλάρα του Ράσφορντ έβγαλε εντυπωσιακά ο Ρομάν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Γιαμάλ δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Στην επανάληψη στο ματς υπήρχαν μόνο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Στο 54' ο Κασαδό έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στο 57' ο Ρομάν είχε μεγάλη επέμβαση στο πλασέ του Φερμίν. Ωστόσο, στο 61΄ο Γιαμάλ στην πρώτη του τελική εντός στόχου διαμόρφωσε το 2-0. Ο Ισπανός έπιασε σουτάρα έξω από την περιοχή και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Το 3-0' διαμόρφωσε ο 18χρονος Μπερνάλ με ωραίο τελείωμα στο 83'. Ήταν το πρώτο γκολ για τον νεαρό επιθετικό στη LaLiga.

FC BARCELONA 3 - 0 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Πηγή: www.gazzetta.gr

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης