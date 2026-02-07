Αναβολή σε δύο ματς της La Liga λόγω της κακοκαιρίας «Μάρτα»

Αρχικά πάρθηκε η απόφαση για το Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο, λόγω του ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου του Βαγιέκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα αναβλήθηκε το Σεβίλλη-Τζιρόνα λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή