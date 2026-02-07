Αναβολή σε δύο ματς της La Liga λόγω της κακοκαιρίας «Μάρτα»
Σεβίλλη Τζιρόνα La Liga Κακοκαιρία Οβιέδο Ράγιο Βαγιεκάνο

Αναβολή σε δύο ματς της La Liga λόγω της κακοκαιρίας «Μάρτα»

Αρχικά πάρθηκε η απόφαση για το Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο, λόγω του ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου του Βαγιέκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα αναβλήθηκε το Σεβίλλη-Τζιρόνα λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή

Αναβολή σε δύο ματς της La Liga λόγω της κακοκαιρίας «Μάρτα»
Λειψή θα είναι η 23η αγωνιστική της La Liga αφού αναβλήθηκαν δύο παιχνίδια για διαφορετικούς αλλά παρεμφερείς λόγους. 

Αρχικά πάρθηκε η απόφαση για αναβολή στο ματς της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Οβιέδο αφού κρίθηκε ακατάλληλος ο αγωνιστικός χώρος του Βαγιέκας. 

Όπως αναφέρεται, οι άνθρωποι της Ράγιο, γνωρίζοντας φυσικά τα προβλήματα στο γήπεδο, προσπάθησαν τις προηγούμενες ημέρες για να τα αποκαταστήσουν, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν το επέτρεψαν.

Έτσι, με γνώμονα την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, αποφασίστηκε η αναβολή της αναμέτρησης, η οποία θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.


Λίγες ώρες αργότερα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», το παιχνίδι ανάμεσα στη Σεβίλλη και την Τζιρόνα αναβλήθηκε, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Ανδαλουσίας.

Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των φιλάθλων, των παικτών και όλων όσους θα βρίσκονταν στο γήπεδο, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους.

Το κύμα κακοκαιρίας, με την ονομασία «Μάρτα», έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, οδηγώντας τις τοπικές αρχές να εισηγηθούν την αναβολή της αναμέτρησης.

