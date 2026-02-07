Τριάρες για Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, η Νάπολι 3-2 την Τζένοα στις καθυστερήσεις, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκε η 25η αγωνιστική της
Premier League
.
Η πρωτοπόρος
Άρσεναλ
νίκησε εύκολα με 3-0 την Σάντερλαντ και περιμένει την Κυριακή ένα δώρο από τη Λίβερπουλ για να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την 2η Μάντσεστερ Σίτι.
Η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
έκανε την 4η συνεχόμενη νίκη της με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο, 2-0 την
Τότεναμ
η οποία έπαιζε από νωρίς με 10 παίκτες.
Η
Τσέλσι
πέρασε άνετα από την έδρα της Γουλβς με 3-1, ενώ η Αστον Βίλα στραβοπάτησε στο «Vitality» 1-1 με την Μπόρνμουθ. Η Γουέστ Χαμ πήρε νίκη «ανάσα» με 2-0 στην Μπέρνλι.
Η Μπρέντφορντ συνεχίζει να είναι έκπληξη του πρωταθλήματος, αφού πέρασε από το Νιούκαστλ με 3-2.
Στην
Bundesliga
η
Ντόρτμουντ
έχει μπει για τα καλά στο κυνήγι της Μπάγερν, μετά από ακόμα μία νίκη με 2-1 επί της
Βόλφσμπουργκ
. Το μοναδικό γκολ των ηττημένων πέτυχε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ο οποίος και το αφιέρωσε στα 7 παιδιά του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, Λεβερκούζεν «γκέλαρε», 1-1 στην έδρα της Γκλάντμπαχ. Ζανκτ Πάουλι (με ωραίο γκολ του Σάλιακα) και Αμβούργο πανηγύρισαν νίκες που τις δίνουν αυτοπεποίθηση στη μάχη για τη σωτηρία.
Στην κουτσή αγωνιστική της
La Liga
λόγω της αναβολής δύο αγώνων εξαιτίας της κακοκαιρίας, η
Μπαρτσελόνα
είχε άνετο απόγευμα κόντρα στην Μαγιόρκε, νίκησε 3-0 με σόου Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι.
Στη
Serie A
η Νάπολι έσωσε στο τέλος την παρτίδα στη Γένοβα, επικράτησε με 3-2 της
Τζένοα
παρότι είχε μείνει με δέκα παίκτες.
Premier League (25η αγωνιστική)
Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26' Μπογκλ, 30' Οκαφόρ, 49' Κάλβερτ-Λιούιν - 86' Λούκα) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0 (37' Μπεμό, 81' Φερνάντες) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0 (42' Θουμπιμέντι, 66', 90'+ Γκιοκέρες) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1 (55' Ράγιαν-22' Ρότζερς) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2 (13' Σάμερβιλ, 26' Καστεγιάνος) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Φούλαμ-Έβερτον 1-2 (18' αυτ. Μικολένκο-76' Ντιούσμπερι-Χολ, 83' αυτ. Λένο) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Γουλβς-Τσέλσι 1-3 (54' Αροκοντάρε-13', 35' 38' Πάλμερ) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3 (24' Μπότμαν, 78' Γκιμαράες - 37' Γιάνελτ, 45+2' Τιάγκο, 85' Ουατάρα) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 08/02
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 08/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25αγώνες)
Άρσεναλ 56
Μάντσεστερ Σίτι 47 -24αγ.
Άστον Βίλα 47
Μάντσεστερ Γ. 44
Τσέλσι 43
Μπρέντφορντ 39
Λίβερπουλ 39 -24αγ.
Έβερτον 37
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Μπόρνμουθ 34
Νιούκαστλ 33
Μπράιτον 31 -24αγ.
Τότεναμ 29
Κρίσταλ Πάλας 29 -24αγ.
Λιντς 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 26
Γουέστ Χαμ 23
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8
Bundesliga (21η αγωνιστική)
Ουνιόν Βερολίνου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (87' πέν. Κουέρφελντ - 84' Μπράουν)
Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (13' Μπέστε) - Δείτε
ΕΔΩ
το γκολ
Μάιντς-Άουγκσμπουργκ 2-0 (8', 79' Αμίρι) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-2 (52' Κουλιεράκης-17' Μπραντ, 87' Γκιρασί)
Ζανκτ Πάουλι-Στουτγκάρδη 2-1 (35' Σάλιακας, 55' Σινάνι-90' Λέβελινγκ) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Αμβούργο 0-2 (45'+ Κονιγκστόρφερ, 78' Φιλίπε) - Δείτε
ΕΔΩ
τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1 (10' Ένγκελχαρντ - 44' Σέντερ)
Κολωνία-Λειψία 08/02
Μπάγερν Μονάχου-Χοφενχάιμ 08/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 51 -20αγ.
Ντόρτμουντ 48
Χοφενχάιμ 42 -20αγ.
Στουτγκάρδη 39
Λειψία 36 -20αγ.
Λεβερκούζεν 36
Φράιμπουργκ 30
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 28
Ουνιόν Βερολίνου 25
Κολωνία 23 -20αγ.
Άουγκσμπουργκ 22
Αμβούργο 22 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 22
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 19
Μάιντς 21
Ζανκτ Πάουλι 17
Χαϊντενχάιμ 13
Serie A (24η αγωνιστική)
Βερόνα-Πίζα 0-0
Τζένοα-Νάπολι 2-3 (3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο - 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)
Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2 (51' Σόλομον, 54' Κιν - 26' Κασαντέι, 90'+4 Μαριπάν)
Μπολόνια-Πάρμα 8/2
Λέτσε-Ουντινέζε 8/2
Σασουόλο-Ίντερ 8/2
Γιουβέντους-Λάτσιο 8/2
Αταλάντα-Κρεμονέζε 9/2
Ρόμα-Κάλιαρι 9/2
Μίλαν-Κόμο 18/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Ίντερ 55
Μίλαν 50
Νάπολι 49 -24αγ.
Γιουβέντους 45
Ρόμα 43
Κόμο 41
Αταλάντα 36
Λάτσιο 32
Ουντινέζε 32
Μπολόνια 30
Σασουόλο 29
Κάλιαρι 28
Τορίνο 27 -24αγ.
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τζένοα 23 -24αγ.
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 18 -24αγ.
Πίζα 15 -24αγ.
Βερόνα 15 -24αγ.
La Liga (23η αγωνιστική)
Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (53' πέν. Ιγκλέσιας - 35' Μπούντιμιρ, 79' Γκαρθία)
Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0 (29' Λεβαντόφσκι, 61' Γιαμάλ, 83' Μπερνάλ)
Σεβίλλη-Τζιρόνα αναβλήθηκε
Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1 (24' Σούσιτς, 37' Ογιαρθάμπαλ, 89' Όσκαρσον - 42' Αντρέ Σίλβα)
Σεβίλλη-Τζιρόνα 8/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο 8/2
Αλαβές-Χετάφε 8/2
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 8/2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 8/2
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 8/2
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 54
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Μπέτις 35
Εσπανιόλ 34
Θέλτα 33 -23αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31 -23αγ.
Οσασούνα 29 -23αγ.
Αλαβές 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 25
Τζιρόνα 25
Έλτσε 24 -23αγ.
Μαγιόρκα 24 -23αγ.
Σεβίλλη 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Λεβάντε 18 -21αγ.
Οβιέδο 16