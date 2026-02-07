Στηρίζει ξανά… Ελλάδα η Σπόρτινγκ: Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης «βλέπουν» την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε η νέα λίστα παικτών που δήλωσε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην UEFA, στην οποία περιλαμβάνονται ήδη οι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι για τον Ρουί Μπόρχες από τη δεύτερη φάση του Champions League, δηλαδή αυτή των «16»