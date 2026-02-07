Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Στηρίζει ξανά… Ελλάδα η Σπόρτινγκ: Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης «βλέπουν» την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους
Την Παρασκευή ανακοινώθηκε η νέα λίστα παικτών που δήλωσε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην UEFA, στην οποία περιλαμβάνονται ήδη οι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι για τον Ρουί Μπόρχες από τη δεύτερη φάση του Champions League, δηλαδή αυτή των «16»
Ανάμεσα στα ονόματα που δηλώθηκαν, ξεχωρίζουν και οι δύο Έλληνες πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να παίξουν για πρώτη φορά σε νοκ-άουτ ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, οι χειμερινές μεταγραφές Φαγέ και Λουίς Γκιγιέρμε περιλαμβάνονται στη νεότερη λίστα που κατέθεσε η Σπόρτινγκ στην UEFA, ενώ οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης παραμένουν στα βασικά πλάνα του Μπόρχες και βρίσκουν επίσης μία θέση σε αυτή.
Αντίθετα, ο Άλισον Σάντος, που παραχωρήθηκε δανεικός στη Νάπολι, δεν βρίσκεται πλέον στη λίστα.
