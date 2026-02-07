Euroleague: Με φόρα ο Ολυμπιακός στη 2η θέση, σπουδαία διπλά για Μακάμπι, Αρμάνι και Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο

Σε ένα ατελείωτο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό και… κομπάρσο την Βίρτους εξελίχθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32 (109-77). Με αυτόν τον τρόπο και με την ολοκλήρωση της 27ης αγωνιστικής, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 17-9. Στο 17-10 ανέβηκε η Μπαρτσελόνα που άλωσε τη Buesa Arena της Βιτόρια επικρατώντας (97-91) της Μπασκόνια. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» στο Βελιγράδι επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-83 σε ένα ματς... θρίλερ. Την 14η νίκη της στη διοργάνωση βρήκε η Αρμάνι, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 76-77 στη ΓαλλίαΣε μια συγκινησιακά φορτισμένη βραδιά και με τους παίκτες του Ολυμπιακού να αφήνουν -πριν το τζάμπολ- λουλούδια μπροστά από τη θύρα 7 στη μνήμη των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» που έχασαν τη ζωή τους στις Φεβρουαρίου 1981 στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ομάδα του Πειραιά επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στη Euroleague, επικρατώντας στο... ρελαντί με 109-77 της Βίρτους Μπολόνια, για την 27η αγωνιστική.Στο κατάμεστο (sold out) Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα επιμέρους σκορ 37-11 στη 2η περίοδο (ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα δεκάλεπτο στη Euroleague για τους «ερυθρόλευκους») με «διαστημικό» μπάσκετ σε άμυνα κι επίθεση μετέτρεψαν σε τυπική διαδικασία το δεύτερο μέρος. Τα 40 ριμπάουντ έναντι των 27 των παικτών του Ιβάνοβιτς είναι μόνο ένας από τους τομείς στους οποίους οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι, σ’ ένα ματς που είχε κριθεί από το... ημίχρονο.Ο Ολυμπιακός... ατενίζει ξανά τη 2η θέση με ρεκόρ 17-9 έχοντας αγώνα λιγότερο, ενώ η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 12-15.Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 18 πόντους με 5/9 τρίποντα, ο Εβάν Φουρνιέ είχε 11 πόντους με 3/4 τρίποντα και από 10 οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Σακίλ ΜακΚίσικ.Οι Πειραιώτες είχαν σημειώσει ήδη 89 πόντους στο τέλος της 3ης περιόδου κι ενώ είχαν δεχτεί μόνο 50.Πρώτος σκόρερ της ιταλικής ομάδας που περίμενε απλώς να τελειώσει το... βασανιστήριο αναδείχτηκε ο Ντέρικ Άλστον με 16 πόντους με 4/7 τρίποντα και 4 ασίστ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ντάνιελ Χάκετ πέτυχε 14 πόντους με 3/5 τρίποντα. Ο Τζάλοου είχε 13 πόντους και 11 ο Έντουαρντς.Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 90-50, 109-77

Μετά τη Βαλένθια, η Αναντολού Εφές υποχρέωσε σε... εγκεφαλικό και τη Ζαλγκίρις Κάουνας και έκλεισε δίχως απώλειες τη διαβολοβδομάδα της Euroleague. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 92-82 των Λιθουανών στην Πόλη, για την 27η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-19 και «βυθίζοντας» της Ζαλγκίρις στη 12η ήττα της, με την οποία κινδυνεύει να... κατρακυλήσει εκτός δεκάδας.Η παραγωγικότητα της Αναντολού Εφές, καθώς πέντε παίκτες τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων, η διάρκεια στο κομμάτι της ευστοχίας από τα 6,75 (16/32 τρίποντα) και η άμυνα της τέταρτης περιόδου, όταν περιόρισε τη Ζαλγκίρις στους 15 πόντους, αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας για την τουρκική ομάδα.Κορυφαίων των νικητών ο Τζόρνταν Λόιντ με 19 πόντους, ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 25-24, 47-45, 65-67, 92-82Με εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με 97-91 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, φτάνοντας στο +10 στο πρώτο δεκάλεπτο (27-17), όμως οι Καταλανοί αντέδρασαν μέσα από την άμυνά τους πριν τη λήξη του ημιχρόνου και ανέβασαν ρυθμό στην επανάληψη, ελέγχοντας τον αγώνα μέχρι το φινάλε.Ο Ζοέλ Πάρα ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ τέσσερις ακόμη παίκτες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων (Σενγκέλια 16, Λαπροβίτολα 15, Κλάιμπερν 14, Μπριθουέλα 14). Η Μπασκόνια προσπάθησε να μειώσει στο φινάλε, αλλά οι Καταλανοί διατήρησαν τον έλεγχο και πανηγύρισαν την 17η νίκη τους, με την οποία «αναρριχήθηκαν» στην τέταρτη θέση. Από τους Βάσκους, που υποχώρησαν στο 9-18, ξεχώρισε ο Μαμαντί Ντιακιτέ με 16 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 27-17, 51-48, 68-76, 91-97Η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέδρασε από μία «καυτή» έδρα, παίρνοντας τη νίκη με 83-82 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.Παρά το +7 των γηπεδούχων στα 2’21’’ πριν το τέλος της αναμέτρησης, οι Ισραηλινοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και εκμεταλλεύτηκαν τα άστοχα σουτ των Κάλινιτς, Νουόρα και Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο φινάλε.Η νίκη έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών εκτός έδρας για τη Μακάμπι, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 12-15, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είδε το σερί των τριών νικών του να σταματά, πέφτοντας στο 16-11 και εκτός εξάδας.Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-49, 67-65, 82-83Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο, που επιβλήθηκε με 77-76 της Βιλερμπάν στη Λιόν για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Η ιταλική ομάδα ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος και, παρά την έντονη πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε, άντεξε για να πάρει το πολύτιμο «διπλό».Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και την Αρμάνι να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με μικρό προβάδισμα (37-42). Στην τρίτη περίοδο οι Ιταλοί ανέβασαν την απόδοσή τους, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά (53-67). Η Βιλερμπάν αντέδρασε στο τελευταίο λεπτό, μειώνοντας σε 74-75, όμως το κρίσιμο καλάθι του Γκούντουριτς έδωσε τη νίκη στην Αρμάνι.Κορυφαίος των νικητών ο Γκούντουριτς με 18 πόντους και 7 ασίστ, ενώ η ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα ανέβασε το ρεκόρ της σε 14-13, παραμένοντας σε τροχιά πλέι οφ. Από τους Γάλλους που υποχώρησαν στο 7-20 πάλεψε ο Μπράιαν Ανγκόλα με 23 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 22-20, 37-42, 53-67, 76-77Πέμπτη, 5 ΦεβρουαρίουΠαρτιζάν (Σερβία)–Παναθηναϊκός 78-62Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 93-85Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βαλένθια (Ισπανία) 99-104 παρ. (88-88κ.α.)Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μονακό (Μονακό) 91-82Παρί (Γαλλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 90-92Παρασκευή, 6 ΦεβρουαρίουΟλυμπιακός–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 109-77Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 92-82Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 82-83Βιλερμπάν (Γαλλία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 76-77Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-97Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7Ολυμπιακός 17-9Βαλένθια (Ισπανία) 17-10Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-10Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-11Παναθηναϊκός 16-11Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12Μονακό (Μονακό) 15-12Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-15Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-15Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-15Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18Παρτιζάν (Σερβία) 9-18Παρί (Γαλλία) 8-18Αναντολού Εφές (Τουρκία) 8-19Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-20