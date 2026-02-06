Ατρόμητος: Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι

Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα παραμείνει στην ομάδα του Περιστερίου έως το τέλος της σεζόν