Σε απεργία πείνας 18 Σενεγαλέζοι φίλαθλοι στις μαροκινές φυλακές

Kρατούνται στο Μαρόκο από τον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025
Σε απεργία πείνας προχώρησαν 18 Σενεγαλέζοι φίλαθλοι που κρατούνται στο Μαρόκο από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, διαμαρτυρόμενοι για αυτό που χαρακτηρίζουν στέρηση του δικαιώματός τους στη δικαιοσύνη. Οι συγκεκριμένοι οπαδοί των «Λεόντων της Τεράνγκα» βρίσκονται υπό κράτηση από τα μέσα Ιανουαρίου, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη στο Ραμπάτ.
Σύμφωνα με μήνυμα που διαβίβασε στο AFP ο δικηγόρος τους, Πατρίκ Καμπού, οι κρατούμενοι υποστηρίζουν ότι από τις 18 Ιανουαρίου δεν έχουν ενημερωθεί με σαφήνεια για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι ανακρίθηκαν από τις αρχές στα γαλλικά και τα αραβικά, γλώσσες που –όπως αναφέρουν– δεν κατανοούν, γεγονός που, κατά την άποψή τους, υπονομεύει τη δυνατότητα υπεράσπισής τους. Βασικό τους αίτημα είναι να ακουστεί επίσημα η δική τους εκδοχή των γεγονότων.
«Από τη στιγμή που μας αρνούνται το δικαίωμα στη δικαιοσύνη, αποφασίσαμε από σήμερα να ξεκινήσουμε μια συνεχή νηστεία, με προσευχή και περισυλλογή, έως ότου η μαροκινή δικαιοσύνη μας δώσει την ευκαιρία να εκφραστούμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Οι 18 φίλαθλοι διώκονται με την κατηγορία του «χουλιγκανισμού», η οποία περιλαμβάνει πράξεις βίας κατά των δυνάμεων ασφαλείας, φθορές σε αθλητικές εγκαταστάσεις και ρίψη αντικειμένων. Η πρώτη δικάσιμος στα τέλη Ιανουαρίου αναβλήθηκε έπειτα από κοινό αίτημα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος προετοιμασίας. Νέα σύντομη ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ωστόσο τα αιτήματα για αποφυλάκιση με όρους απορρίφθηκαν. Η συνέχεια της δίκης μετατέθηκε για τις 12 Φεβρουαρίου, λόγω πανμαροκινής απεργίας των δικηγόρων.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός της 18ης Ιανουαρίου είχε εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο και χαοτικό παιχνίδι. Η Σενεγάλη επικράτησε με 1-0 στην παράταση, όμως η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες, αποχωρήσεις παικτών από τον αγωνιστικό χώρο και επεισόδια στις εξέδρες. Η απόφαση για πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, έπειτα από παρέμβαση του VAR και αμέσως μετά από ακυρωθέν γκολ της Σενεγάλης, προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων. Μάλιστα, μερίδα Σενεγαλέζων οπαδών επιχείρησε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για περίπου 15 λεπτά, ακόμα και τη στιγμή που ο Μπραχίμ Ντίαθ ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πέναλτι, το οποίο τελικά αστόχησε.
Στα τέλη Ιανουαρίου, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις τόσο στη μαροκινή όσο και στη σενεγαλέζικη ομοσπονδία για αντιαθλητική συμπεριφορά και παραβίαση των αρχών του fair play, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και εκτός αγωνιστικών γραμμών.
