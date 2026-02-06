Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Στίβος: Καραλής και Νίλσεν υπόσχονται θέαμα και ρεκόρ στο «Fly Athens» της Παιανίας
Στίβος: Καραλής και Νίλσεν υπόσχονται θέαμα και ρεκόρ στο «Fly Athens» της Παιανίας
Το μίτινγκ του επί κοντώ θα φιλοξενηθεί το Σάββατο (7/2) στην Παιανία
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, το Fly Athens Indoor θα συγκεντρώσει μερικά από τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου επί κοντώ στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας, με την παρουσία δύο αθλητών που έχουν «σπάσει» το φράγμα των 6 μέτρων να ξεχωρίζει.
Ο οικοδεσπότης και «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Εμμανουήλ Καραλής, έχοντας πλέον στη συλλογή του μετάλλια από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και το εθνικό ρεκόρ με 6,08 μ (Νο4 όλων των εποχών παγκοσμίως), θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό Κρις Νίλσεν. Ο Νίλσεν, «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο με ατομικό ρεκόρ 6,05 μ, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς άλτες παγκοσμίως, έχοντας κλείσει μάλιστα το 2025 με άλμα στα 6,01 μέτρα.
Πέρα από το κεντρικό δίδυμο, η λίστα του διεθνούς αγώνα περιλαμβάνει δυνατές συμμετοχές όπως του Αμερικανού Κίτιν Ντάνιελ (5.82μ), του Τσέχου Ντέιβιντ Χόλι (5.75μ) και του Γάλλου Μάθιου Κολέ (5.74μ). Την ελληνική εκπροσώπηση συμπληρώνουν οι ανερχόμενοι Αντώνης Σάντας και Γιώργος Παπαναστασίου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν δίπλα στην παγκόσμια ελίτ.
Η διοργάνωση πλαισιώνεται από δύο ακόμα αγωνιστικά γκρουπ, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά του αθλήματος. Στο National Girls B, θα αγωνιστούν δέκα αθλήτριες ενώ στο National Boys B.
To event ξεκινά στις 14:00 με τον αγώνα των κοριτσιών, συνεχίζεται με τον αγώνα των αγοριών Β στις 16:30 και ολοκληρώνεται με το μεγάλο σόου του διεθνή αγώνα, ο οποίος ξεκινά στις 19:30. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ και το Ertflix, καθώς και από τα ψηφιακά κανάλια της European Athletics.
Το μίτινγκ εντάσσεται στη σειρά World Indoor Tour (Silver), προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ε.Ο.Τ. Συνδιοργανώνεται με το ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό ΣΦΠ. Μέγας Δωρητής το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Χορηγός η COSMOTE TELEKOM.
Εξάλλου την Παρασκευή (6/2, 19.0) στο κλειστό της Παιανίας η Επιτροπή Επιστημονικής Επιμόρφωσης του ΣΕΓΑΣ και η Επιστημονική Ομάδα του Fly Athens Pole Vault Meeting διοργανώνουν σεμινάριο για το επί κοντώ, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το youtube του ΣΕΓΑΣ.
Οι λίστες συμμετοχών
Emmanouil Karalis (GRE) – 6.05m (i) / 6.08m | 5.93m
Christopher Nilsen (USA) – 6.05m (i) / 6.00m | –
Keaton Daniel (USA) – 5.80m (i) / 5.82m | 5.60m
David Holý (CZE) – 5.75m (i) / 5.72m | 5.55m
Ο οικοδεσπότης και «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Εμμανουήλ Καραλής, έχοντας πλέον στη συλλογή του μετάλλια από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και το εθνικό ρεκόρ με 6,08 μ (Νο4 όλων των εποχών παγκοσμίως), θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό Κρις Νίλσεν. Ο Νίλσεν, «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο με ατομικό ρεκόρ 6,05 μ, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς άλτες παγκοσμίως, έχοντας κλείσει μάλιστα το 2025 με άλμα στα 6,01 μέτρα.
Πέρα από το κεντρικό δίδυμο, η λίστα του διεθνούς αγώνα περιλαμβάνει δυνατές συμμετοχές όπως του Αμερικανού Κίτιν Ντάνιελ (5.82μ), του Τσέχου Ντέιβιντ Χόλι (5.75μ) και του Γάλλου Μάθιου Κολέ (5.74μ). Την ελληνική εκπροσώπηση συμπληρώνουν οι ανερχόμενοι Αντώνης Σάντας και Γιώργος Παπαναστασίου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν δίπλα στην παγκόσμια ελίτ.
Η διοργάνωση πλαισιώνεται από δύο ακόμα αγωνιστικά γκρουπ, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά του αθλήματος. Στο National Girls B, θα αγωνιστούν δέκα αθλήτριες ενώ στο National Boys B.
To event ξεκινά στις 14:00 με τον αγώνα των κοριτσιών, συνεχίζεται με τον αγώνα των αγοριών Β στις 16:30 και ολοκληρώνεται με το μεγάλο σόου του διεθνή αγώνα, ο οποίος ξεκινά στις 19:30. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ και το Ertflix, καθώς και από τα ψηφιακά κανάλια της European Athletics.
Το μίτινγκ εντάσσεται στη σειρά World Indoor Tour (Silver), προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ε.Ο.Τ. Συνδιοργανώνεται με το ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό ΣΦΠ. Μέγας Δωρητής το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Χορηγός η COSMOTE TELEKOM.
Εξάλλου την Παρασκευή (6/2, 19.0) στο κλειστό της Παιανίας η Επιτροπή Επιστημονικής Επιμόρφωσης του ΣΕΓΑΣ και η Επιστημονική Ομάδα του Fly Athens Pole Vault Meeting διοργανώνουν σεμινάριο για το επί κοντώ, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το youtube του ΣΕΓΑΣ.
Οι λίστες συμμετοχών
Emmanouil Karalis (GRE) – 6.05m (i) / 6.08m | 5.93m
Christopher Nilsen (USA) – 6.05m (i) / 6.00m | –
Keaton Daniel (USA) – 5.80m (i) / 5.82m | 5.60m
David Holý (CZE) – 5.75m (i) / 5.72m | 5.55m
Mathieu Collet (FRA) – 5.74m (i) / 5.72m | 5.65m
Scott Toney (USA) – 5.60m (i) / 5.73m | 5.60m
Márton Böndör (HUN) – 5.62m (i) / 5.70m | 5.62m
William Asker (SWE) – 5.60m (i) / 5.55m | 5.60m
Antonios Santas (GRE) – 5.56m (i) / 5.55m | 5.56m
Filip Kempski (POL) – 5.50m (i) / 5.50m | 5.20m
Georgios Papanastasiou (GRE) – 5.35m (i) / 5.40m | 5.22m
Bartosz Marciniewicz (POL) – 5.33m (i) / 5.40m | 5.33m
NATIONAL GIRLS B
Katarzyna Mirek (POL) – 4.05m (i) / 4.35m | 4.03m
Demet Parlak (TUR) – 4.30m (i) / 4.33m | 4.00m
Maja Chamot (POL) – 4.30m (i) / 4.30m | 4.30m
Mirtó Kassotáki (GRE) – 4.05m (i) / 4.15m | 3.80m
Kyani Joosten (BEL) – 4.10m (i) / 4.10m | 3.92m
Petroúla Voltéα (GRE) – 3.93m (i) / 4.05m | 3.95m
Miléna Postíka (GRE) – 4.00m (i) / 4.00m | 3.80m
Iró Vradí (GRE) – 4.00m (i) / 3.95m | –
Angeliki Maria Anastasiadi (GRE) – 3.65m (i) / 3.76m | –
Jasmin Poutri Kokkali (GRE) – 3.65m (i) / 3.50m | 3.65m
NATIONAL BOYS B
Adrian Kübler (SUI) – 5.25m (i) / 5.37m | 5.20m
Pawel Pospiech (POL) – 5.25m (i) / 5.30m | 5.20m
Alexander Chan (AUS) – 5.10m (i) / 5.25m | –
Dimitris Christofi (CYP) – 5.00m (i) / 5.25m | 5.00m
Pavlós Kriaras (GRE) – 5.10m (i) / 5.05m | –
Constantinos Prokopiou (CYP) – 4.80m (i) / 5.00m | 4.80m
Panagiotis Koupourtiadis (GRE) – 5.00m (i) / 5.00m | 5.00m
Ioannis Douros (GRE) – 5.00m (i) / 4.85m | 4.85m
Panagiotis Gkekas (GRE) – 4.85m (i) / 4.50m | 4.85m
Christoforos Litsardopoulos (GRE) – 4.80m (i) / 4.80m | 4.80m
Scott Toney (USA) – 5.60m (i) / 5.73m | 5.60m
Márton Böndör (HUN) – 5.62m (i) / 5.70m | 5.62m
William Asker (SWE) – 5.60m (i) / 5.55m | 5.60m
Antonios Santas (GRE) – 5.56m (i) / 5.55m | 5.56m
Filip Kempski (POL) – 5.50m (i) / 5.50m | 5.20m
Georgios Papanastasiou (GRE) – 5.35m (i) / 5.40m | 5.22m
Bartosz Marciniewicz (POL) – 5.33m (i) / 5.40m | 5.33m
NATIONAL GIRLS B
Katarzyna Mirek (POL) – 4.05m (i) / 4.35m | 4.03m
Demet Parlak (TUR) – 4.30m (i) / 4.33m | 4.00m
Maja Chamot (POL) – 4.30m (i) / 4.30m | 4.30m
Mirtó Kassotáki (GRE) – 4.05m (i) / 4.15m | 3.80m
Kyani Joosten (BEL) – 4.10m (i) / 4.10m | 3.92m
Petroúla Voltéα (GRE) – 3.93m (i) / 4.05m | 3.95m
Miléna Postíka (GRE) – 4.00m (i) / 4.00m | 3.80m
Iró Vradí (GRE) – 4.00m (i) / 3.95m | –
Angeliki Maria Anastasiadi (GRE) – 3.65m (i) / 3.76m | –
Jasmin Poutri Kokkali (GRE) – 3.65m (i) / 3.50m | 3.65m
NATIONAL BOYS B
Adrian Kübler (SUI) – 5.25m (i) / 5.37m | 5.20m
Pawel Pospiech (POL) – 5.25m (i) / 5.30m | 5.20m
Alexander Chan (AUS) – 5.10m (i) / 5.25m | –
Dimitris Christofi (CYP) – 5.00m (i) / 5.25m | 5.00m
Pavlós Kriaras (GRE) – 5.10m (i) / 5.05m | –
Constantinos Prokopiou (CYP) – 4.80m (i) / 5.00m | 4.80m
Panagiotis Koupourtiadis (GRE) – 5.00m (i) / 5.00m | 5.00m
Ioannis Douros (GRE) – 5.00m (i) / 4.85m | 4.85m
Panagiotis Gkekas (GRE) – 4.85m (i) / 4.50m | 4.85m
Christoforos Litsardopoulos (GRE) – 4.80m (i) / 4.80m | 4.80m
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα