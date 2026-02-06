Στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς δείπνησε η χάλκινη εθνική πόλο ανδρών
SPORTS
Άλεκ Πίτερς Ολυμπιακός Εθνική πόλο ανδρών

Στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς δείπνησε η χάλκινη εθνική πόλο ανδρών

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου γιόρτασε το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με δείπνο στο εστιατόριο του φόργουορντ του Ολυμπιακού

Στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς δείπνησε η χάλκινη εθνική πόλο ανδρών
Η Εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό.

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία στη Σερβία, αφού αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του στη διοργάνωση.

Μετά την επιστροφή τους στη χώρα μας όπου τους υποδέχθηκαν ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά, οι διεθνείς παίκτες αποφάσισαν να γιορτάσουν την ιστορική τους επίτευξη, με δείπνο στο εστιατόριο του αθλητή του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς.

Από την πλευρά του το «twenty five restaurant», αποθέωσε τους αθλητές της «γαλανόλευκης» με ανάρτησή του στο Instagram.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση:

«Μια βραδιά αφιερωμένη στους νικητές

Η χάλκινη ομάδα πόλο των ανδρών δείπνησε στο TWENTYFIVE!

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας!»

Κλείσιμο

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης