Στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς δείπνησε η χάλκινη εθνική πόλο ανδρών
Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου γιόρτασε το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με δείπνο στο εστιατόριο του φόργουορντ του Ολυμπιακού
Η Εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό.
Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία στη Σερβία, αφού αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του στη διοργάνωση.
Μετά την επιστροφή τους στη χώρα μας όπου τους υποδέχθηκαν ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά, οι διεθνείς παίκτες αποφάσισαν να γιορτάσουν την ιστορική τους επίτευξη, με δείπνο στο εστιατόριο του αθλητή του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς.
Από την πλευρά του το «twenty five restaurant», αποθέωσε τους αθλητές της «γαλανόλευκης» με ανάρτησή του στο Instagram.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση:
«Μια βραδιά αφιερωμένη στους νικητές
Η χάλκινη ομάδα πόλο των ανδρών δείπνησε στο TWENTYFIVE!
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας!»
