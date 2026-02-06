Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
ΟΦΗ: Επίσημα «Κρητικός» ο Τιάγκο Ρομάνο
Η κρητική ΠΑΕ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (06/02) την απόκτηση του 19χρονου από την Ίντερ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029
Μια σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ, ανακοινώνοντας το πρωί της Παρασκευής (06/02) την απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο. Ο νεαρός άσος επιστρέφει στην Κρήτη, εκεί όπου ξεκίνησε την πορεία του, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας που τον δεσμεύει με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Η πορεία του Ρομάνο τα τελευταία χρόνια ήταν εντυπωσιακή, καθώς πέρασε από κορυφαίες ακαδημίες πριν καταλήξει στην πρώτη ομάδα του ΟΦΗ. Ξεκίνησε από την Ακαδημία του ΟΦΗ σε πολύ μικρή ηλικία, συνέχισε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού, από όπου τον απέκτησε η Ίντερ το καλοκαίρι του 2024.
Τον τελευταίο 1,5 χρόνο αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα της Ίντερ (Inter Primavera) και την Κ19, καταγράφοντας συμμετοχές και στο UEFA Youth League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ
«H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Thiago Romano, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2029.
Σε πολύ μικρή ηλικία, ο 19χρονος επιθετικός (γενν. στις 23/6/2006, Buenos Aires), έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του ΟΦΗ, ενώ μέσω της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, το καλοκαίρι του 2024, αποκτήθηκε από την Inter.
Έχει χριστεί διεθνής με τις “μικρές” ομάδες της Εθνικής Αργεντινής, ενώ μετρά συμμετοχές τόσο στο UEFA Youth League με την Κ19 της Inter, όσο και με την Inter Primavera.
Thiago, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».
