Ολυμπιακός: Θέλει να κλείσει τη διαβολοβδομάδα στην Euroleague με νίκη κόντρα στη Βίρτους
SPORTS
Γιαννούλης Λαρεντζάκης Ολυμπιακός Euroleague

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση

Την ήττα από τη Ντουμπάι ΒC θέλει να αφήσει πίσω του ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα υποδέχεται στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θα ψάξουν τρόπο να κλείσουν καλά τη διαβολοβδομάδα.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση. Yπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση και προστέθηκε στη λίστα των παικτών που δεν θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Tέταρτη απουσία του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση, μετά από εκείνες των Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.

Στο 16-9 βρίσκεται η ελληνική ομάδα, ενώ οι Ιταλοί δίνουν μάχη για το play in και είναι στο 12-14. Η Βίρτους ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν στο τελευταίο παιχνίδι της στη Euroleague.


Το σημερινό πρόγραμμα

19:30 Αναντολού Εφές-Ζαλγκίρις Κάουνας

21:00 Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο


21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια

Κλείσιμο
21:30 Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα

