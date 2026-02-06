Ολυμπιακός: Θέλει να κλείσει τη διαβολοβδομάδα στην Euroleague με νίκη κόντρα στη Βίρτους

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση