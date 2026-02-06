Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ολυμπιακός: Θέλει να κλείσει τη διαβολοβδομάδα στην Euroleague με νίκη κόντρα στη Βίρτους
Την ήττα από τη Ντουμπάι ΒC θέλει να αφήσει πίσω του ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα υποδέχεται στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θα ψάξουν τρόπο να κλείσουν καλά τη διαβολοβδομάδα.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση. Yπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση και προστέθηκε στη λίστα των παικτών που δεν θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Tέταρτη απουσία του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση, μετά από εκείνες των Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.
Στο 16-9 βρίσκεται η ελληνική ομάδα, ενώ οι Ιταλοί δίνουν μάχη για το play in και είναι στο 12-14. Η Βίρτους ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν στο τελευταίο παιχνίδι της στη Euroleague.
Το σημερινό πρόγραμμα
