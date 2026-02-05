Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Αθηναϊκός-Αβενίδα 65-71: Για την ανατροπή στην Ισπανία
Αθηναϊκός-Αβενίδα 65-71: Για την ανατροπή στην Ισπανία
Ήττα για τον Αθηναϊκό στον 1ο προημιτελικό του EuroCup θα κυνηγήσει την ανατροπή και την πρόκριση στη ρεβάνς της 12ης Φεβρουαρίου στην Ισπανία
Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε από την Αβενίδα στο «Δημήτρης Καλτσάς» με 65-71, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά του EuroCup γυναικών και θα αναζητήσει την ανατροπή και την πρόκριση στη ρεβάνς επί ισπανικού εδάφους, που θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου (19:30).
Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 8-0, αλλά η Αβενίδα ισορρόπησε και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 18-17. Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενες πήραν προβάδισμα έως και 6 πόντων, με τον Αθηναϊκό να περνάει ξανά μπροστά 35-33 στο ημίχρονο χάρη σε καλάθι και φάουλ της Ανίγκβε.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η Αβενίδα κυριάρχησε, ανέβασε τη διαφορά στο +16 (47-63) και έλεγξε τον ρυθμό, παρά την προσπάθεια του Αθηναϊκού να αντιδράσει. Στην τέταρτη περίοδο η ελληνική ομάδα μείωσε στους 7 πόντους (60-67) και με τρίποντο της Χρίστοβα στα 90’’ πριν από το τέλος πλησίασε στους 5 (65-70), διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση.
Από τον Αθηναϊκό ξεχώρισαν οι Μπορισλάβα Χρίστοβα (21π.) και Αλέξις Πρινς (15π.), ενώ από την Αβενίδα η Ιγιάνα Μάρτιν Κάγιον (23π., 8 ασ.) και η Κλαούντια Σοριάνο (10π.).
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-36, 47-63, 65-71
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιβάνοβιτς, Μίτροβσκι, Νάγκι
Οι συνθέσεις:
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα, Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 3, Παυλοπούλου, Μίλερ, Τάντιτς 2, Πρινς 15 (2), Παρκς 12 (1), Ανίγκουε 10, Χρίστοβα 21 (3)
ΑΒΕΝΙΔΑ (Μοντανάνα): Σοριάνο 10, Μαγκάριτι, Σπρεαφίκο, Αρόχο 2, Μαρτίν 22 (2), Ζέλους 2, Μάιερς 5 (1), Βιλάρο 5, Κις 11 (1), Κέιβ 14.
Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 8-0, αλλά η Αβενίδα ισορρόπησε και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 18-17. Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενες πήραν προβάδισμα έως και 6 πόντων, με τον Αθηναϊκό να περνάει ξανά μπροστά 35-33 στο ημίχρονο χάρη σε καλάθι και φάουλ της Ανίγκβε.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η Αβενίδα κυριάρχησε, ανέβασε τη διαφορά στο +16 (47-63) και έλεγξε τον ρυθμό, παρά την προσπάθεια του Αθηναϊκού να αντιδράσει. Στην τέταρτη περίοδο η ελληνική ομάδα μείωσε στους 7 πόντους (60-67) και με τρίποντο της Χρίστοβα στα 90’’ πριν από το τέλος πλησίασε στους 5 (65-70), διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση.
Από τον Αθηναϊκό ξεχώρισαν οι Μπορισλάβα Χρίστοβα (21π.) και Αλέξις Πρινς (15π.), ενώ από την Αβενίδα η Ιγιάνα Μάρτιν Κάγιον (23π., 8 ασ.) και η Κλαούντια Σοριάνο (10π.).
Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-36, 47-63, 65-71
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιβάνοβιτς, Μίτροβσκι, Νάγκι
Οι συνθέσεις:
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα, Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 3, Παυλοπούλου, Μίλερ, Τάντιτς 2, Πρινς 15 (2), Παρκς 12 (1), Ανίγκουε 10, Χρίστοβα 21 (3)
ΑΒΕΝΙΔΑ (Μοντανάνα): Σοριάνο 10, Μαγκάριτι, Σπρεαφίκο, Αρόχο 2, Μαρτίν 22 (2), Ζέλους 2, Μάιερς 5 (1), Βιλάρο 5, Κις 11 (1), Κέιβ 14.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα