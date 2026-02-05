Αθηναϊκός-Αβενίδα 65-71: Για την ανατροπή στην Ισπανία
Ήττα για τον Αθηναϊκό στον 1ο προημιτελικό  του EuroCup θα κυνηγήσει την ανατροπή και την πρόκριση στη ρεβάνς της 12ης Φεβρουαρίου στην  Ισπανία 

Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε από την Αβενίδα στο «Δημήτρης Καλτσάς» με 65-71, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά του EuroCup γυναικών και θα αναζητήσει την ανατροπή και την πρόκριση στη ρεβάνς επί ισπανικού εδάφους, που θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου (19:30).

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 8-0, αλλά η Αβενίδα ισορρόπησε και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 18-17. Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενες πήραν προβάδισμα έως και 6 πόντων, με τον Αθηναϊκό να περνάει ξανά μπροστά 35-33 στο ημίχρονο χάρη σε καλάθι και φάουλ της Ανίγκβε.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Αβενίδα κυριάρχησε, ανέβασε τη διαφορά στο +16 (47-63) και έλεγξε τον ρυθμό, παρά την προσπάθεια του Αθηναϊκού να αντιδράσει. Στην τέταρτη περίοδο η ελληνική ομάδα μείωσε στους 7 πόντους (60-67) και με τρίποντο της Χρίστοβα στα 90’’ πριν από το τέλος πλησίασε στους 5 (65-70), διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση.

Από τον Αθηναϊκό ξεχώρισαν οι Μπορισλάβα Χρίστοβα (21π.) και Αλέξις Πρινς (15π.), ενώ από την Αβενίδα η Ιγιάνα Μάρτιν Κάγιον (23π., 8 ασ.) και η Κλαούντια Σοριάνο (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-36, 47-63, 65-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιβάνοβιτς, Μίτροβσκι, Νάγκι

Οι συνθέσεις:
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα, Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 3, Παυλοπούλου, Μίλερ, Τάντιτς 2, Πρινς 15 (2), Παρκς 12 (1), Ανίγκουε 10, Χρίστοβα 21 (3)
ΑΒΕΝΙΔΑ (Μοντανάνα): Σοριάνο 10, Μαγκάριτι, Σπρεαφίκο, Αρόχο 2, Μαρτίν 22 (2), Ζέλους 2, Μάιερς 5 (1), Βιλάρο 5, Κις 11 (1), Κέιβ 14.

