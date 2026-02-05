Παναθηναϊκός: Έκλεισε με 5,2 εκατ. ευρώ στους πράσινους ο Γιάγκουσιτς, γράφουν οι Κροάτες
Αντριάνο Γιάγκουσιτς Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έκλεισε με 5,2 εκατ. ευρώ στους πράσινους ο Γιάγκουσιτς, γράφουν οι Κροάτες

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο  μεσοεπιθετικός της  Σλάβεν Μπέλοπο

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς σύμφωνα με όσα αναφέρει η κροατική ιστοσελίδα Jutarnji που αποκαλύπτει deal στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ για τον διεθνή Κροάτη μέσο της Σλάβεν Μπέλοπο.

Aπό το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται πως το Τριφύλλι είναι κοντά στην απόκτηση του διεθνούς άσου που αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα 

«Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναχωρεί για την Αθήνα την Παρασκευή, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό! Η μεταγραφή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, οι Έλληνες θα πληρώσουν 5,2 εκατομμύρια ευρώ, 800 χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και το 20% της μελλοντικής μεταγραφής!

Είναι μια φανταστική συμφωνία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Κροατίας συμφώνησε αμέσως. Η γρήγορη αποχώρηση και η υπογραφή του συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό εξαρτήθηκαν από το γεγονός ότι η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα τελειώνει».

Πηγή: www.gazzetta.gr
