Euro Cup women: Στο ΟΑΚΑ ο Καραγκούνης για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μερσίν
Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ο πρόεδρος της FIBA, ο οποίος και βραβεύτηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τη Μερσίν για την πρώτη αναμέτρηση των προημιτελικών του EuroCup Women.

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο «Telekom Center» Athens για να παρακολουθήσει τον σημαντικό αγώνα, με τον φωτογραφικό φακό να τον απαθανατίζει. 

Στο πλευρό των Πρασίνων βρίσκονται οι Βασίλης Παρθενόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ο Γενικός Διευθυντής της, Σταύρος Ντίνος.

Οι δυό τους πλαισιώνουν τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Βρανόπουλο.

Μάλιστα στο γήπεδο βρέθηκε και ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ο πρόεδρος της FIBA, ο οποίος και βραβεύτηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

