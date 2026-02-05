Euro Cup women: Στο ΟΑΚΑ ο Καραγκούνης για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μερσίν

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ο πρόεδρος της FIBA, ο οποίος και βραβεύτηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης