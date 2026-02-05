Η Ίντερ νίκησε με 2-1 την Τορίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, δείτε τα γκολ
SPORTS
Coppa Italia ΄Ιντερ Τορίνο

Η Ίντερ νίκησε με 2-1 την Τορίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, δείτε τα γκολ

Οι νερατζούρι στους «4» του Coppa Italia περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Νάπολι - Κόμο

Η Ίντερ νίκησε με 2-1 την Τορίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, δείτε τα γκολ
Η Ίντερ έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Τορίνο. Τα γκολ των «νερατζούρι» πέτυχαν οι Μπονί (35΄), Ντιούφ (47΄), ενώ μείωσε ο Κουλένοβιτς στο 57΄.

Το ματς διεξήχθη στο «Στάντιο Μπριαντέο» της Μόντσα, καθώς το «Τζιουζέπε Μεάτσα» είναι δεσμευμένο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, την προσεχή Παρασκευή (6/2).

INTER-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | Bonny & Diouf Send Inter to Semis |Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:

Ίντερ-Τορίνο 2-1
Αταλάντα-Γιουβέντους 05/02
Νάπολι-Κόμο 10/02
Κλείσιμο
Μπολόνια-Λάτσιο 11/02

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Μπολόνια ή Λάτσιο - Αταλάντα ή Γιουβέντους
Ίντερ - Νάπολι ή Κόμο

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

95 Χρόνια Παπαστράτος: Ξεχωρίζει ξανά ως Κορυφαίος Εργοδότης

Η σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της αποτυπώνεται το 2026, χρονιά κατά την οποία η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής, με την πιστοποίησή της ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά από το Top Employers Institute.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης