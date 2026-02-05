Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Η Ίντερ νίκησε με 2-1 την Τορίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, δείτε τα γκολ
Οι νερατζούρι στους «4» του Coppa Italia περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Νάπολι - Κόμο
Η Ίντερ έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Τορίνο. Τα γκολ των «νερατζούρι» πέτυχαν οι Μπονί (35΄), Ντιούφ (47΄), ενώ μείωσε ο Κουλένοβιτς στο 57΄.
Το ματς διεξήχθη στο «Στάντιο Μπριαντέο» της Μόντσα, καθώς το «Τζιουζέπε Μεάτσα» είναι δεσμευμένο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, την προσεχή Παρασκευή (6/2).
Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:
Ίντερ-Τορίνο 2-1
Αταλάντα-Γιουβέντους 05/02
Νάπολι-Κόμο 10/02
Μπολόνια-Λάτσιο 11/02
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Μπολόνια ή Λάτσιο - Αταλάντα ή Γιουβέντους
Ίντερ - Νάπολι ή Κόμο
