Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Κόντης: «Υπήρχαν αποφάσεις τρελές, είναι καιρός να σεβαστούμε το άθλημα»
Κόντης: «Υπήρχαν αποφάσεις τρελές, είναι καιρός να σεβαστούμε το άθλημα»
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά το 1-1 του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Χρήστος Κόντης «έβραζε» μετά την ισοπαλία του ΟΦΗ με το Λεβαδειακό στο Ηράκλειο, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο τεχνικός του Ομίλου εξέφρασε τα σοβαρά παράπονα του για τη διαιτησία του Τσακαλίδη, κάνοντας λόγο για... τρελές αποφάσεις και κάρτες.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη
«Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, παίζουμε στην έδρα μας, είχαμε 10.000 κόσμο που δημιούργησε καταπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εγώ αυτά που είδα δεν τα έχω ξαναδεί. Ένιωσα ότι παίζω εκτός έδρας, ότι παίζω κάπου αλλού!
Εγώ δεν μιλάω για διαιτησίες, αλλά είναι καιρός να σεβαστούμε το άθλημα. Να αφήσουμε να παιχτεί το παιχνίδι! Υπήρχαν αποφάσεις τρελές! Κάρτες τρελές!
Φάγαμε ένα γκολ λόγω αέρα. Ήταν ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος προσαρμόστηκε στο δικό μας παιχνίδι κι άλλαξε τον σχηματισμό του για να μας αντιμετωπίσει. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη και το σκορ πρόκρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα κρατήσουμε τα καλά που κάναμε σήμερα και θα πάμε στη Λιβαδειά να πάρουμε την πρόκριση.
Θέλουμε πάρα πολύ τον τελικό, να προκριθούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι παίκτες μου το θέλουν πάρα πολύ! Υπάρχει το κίνητρο και θα πάμε την άλλη εβδομάδα να παίξουμε έναν τελικό πριν από τον τελικό για να καταφέρουμε να προκριθούμε».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη
«Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, παίζουμε στην έδρα μας, είχαμε 10.000 κόσμο που δημιούργησε καταπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εγώ αυτά που είδα δεν τα έχω ξαναδεί. Ένιωσα ότι παίζω εκτός έδρας, ότι παίζω κάπου αλλού!
Εγώ δεν μιλάω για διαιτησίες, αλλά είναι καιρός να σεβαστούμε το άθλημα. Να αφήσουμε να παιχτεί το παιχνίδι! Υπήρχαν αποφάσεις τρελές! Κάρτες τρελές!
Φάγαμε ένα γκολ λόγω αέρα. Ήταν ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος προσαρμόστηκε στο δικό μας παιχνίδι κι άλλαξε τον σχηματισμό του για να μας αντιμετωπίσει. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη και το σκορ πρόκρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα κρατήσουμε τα καλά που κάναμε σήμερα και θα πάμε στη Λιβαδειά να πάρουμε την πρόκριση.
Θέλουμε πάρα πολύ τον τελικό, να προκριθούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι παίκτες μου το θέλουν πάρα πολύ! Υπάρχει το κίνητρο και θα πάμε την άλλη εβδομάδα να παίξουμε έναν τελικό πριν από τον τελικό για να καταφέρουμε να προκριθούμε».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα