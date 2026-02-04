Σλούκας: «Μαζί με τη Ρεάλ είμαστε οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»
Σλούκας: «Μαζί με τη Ρεάλ είμαστε οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Για την ιστορία η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει 11 φορές τη Euroleague, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει 8 κούπες και ο Παναθηναϊκός έχει 7

Ο Παναθηναϊκός με σουτ του Γκραντ στο φινάλε κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και συνέχισε με νίκη στη Euroleague. 

Ένας από τους παίκτες που πάντα παίζει καλά κόντρα στη Ρεάλ είναι ο Κώστας Σλούκας ο οποίος το 2024 στο Βερολίνο σήκωσε ,κερδίζοντας την ομάδα της Μαδρίτης, την κούπα της Euroleague. 

Μετά τη νέα νίκη επί της Ρεάλ ο Κώστας Σλούκας τόνισε: «Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες, με προσωπικότητες στο παρκέ. Το έχω ξαναπεί, μαζί με τη Ρεάλ είμαστε οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για την ιστορία η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει 11 φορές τη Euroleague, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει 8 κούπες και ο Παναθηναϊκός έχει 7. 


