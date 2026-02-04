Αποκάλυψη για Βίντα και ΑΕΚ: «Σταματάει το ποδόσφαιρο και ξεκινάει καινούργια καριέρα»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, ο προπονητής της χώρας, Ζλάτκο Ντάλιτς, στοχεύει σε πρώην παίκτες της εθνικής για την ενίσχυση του τεχνικού του επιτελείου ενόψει του Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής

«Χρειαζόμαστε έναν ακόμα βοηθό προπονητή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα ήθελα να είναι κάποιος από τους πρώην “Vatreni” που έχουν φιλοδοξίες να γίνουν προπονητές. Έχω συζητήσει σχετικά με τους Μπάντελι, Ράκιτιτς, Λόβρεν, ενώ θα μπορούσε να εξεταστεί και η περίπτωση του Ντομαγκόι Βίντα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι οριστικό, ούτε θα πιέσουμε καταστάσεις μέχρι το Ορλάντο, αλλά για το Μουντιάλ θα χρειαστούμε κάποιον», αυτά ακριβώς δήλωσε ο Ντάλιτς σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου.

Επιπλέον, όπως αναφέραμε και παραπάνω το κροατικό μέσο που ασχολείται με την υπόθεση τονίζει πως ξεκάθαρο φαβορί για την παραπάνω θέση είναι ο Ντομαγκόι Βίντα, λέγοντας παράλληλα πως ο Λόβρεν του ΠΑΟΚ (που αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ντάλιτς) δεν έχει πάρει ακόμη την οριστική απόφασή του για το εάν θα σταματήσει την καριέρα του το ερχόμενο καλοκαίρι.

