Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Αποκάλυψη για Βίντα και ΑΕΚ: «Σταματάει το ποδόσφαιρο και ξεκινάει καινούργια καριέρα»
Αποκάλυψη για Βίντα και ΑΕΚ: «Σταματάει το ποδόσφαιρο και ξεκινάει καινούργια καριέρα»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, ο προπονητής της χώρας, Ζλάτκο Ντάλιτς, στοχεύει σε πρώην παίκτες της εθνικής για την ενίσχυση του τεχνικού του επιτελείου ενόψει του Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής
«Χρειαζόμαστε έναν ακόμα βοηθό προπονητή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα ήθελα να είναι κάποιος από τους πρώην “Vatreni” που έχουν φιλοδοξίες να γίνουν προπονητές. Έχω συζητήσει σχετικά με τους Μπάντελι, Ράκιτιτς, Λόβρεν, ενώ θα μπορούσε να εξεταστεί και η περίπτωση του Ντομαγκόι Βίντα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι οριστικό, ούτε θα πιέσουμε καταστάσεις μέχρι το Ορλάντο, αλλά για το Μουντιάλ θα χρειαστούμε κάποιον», αυτά ακριβώς δήλωσε ο Ντάλιτς σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου.
Επιπλέον, όπως αναφέραμε και παραπάνω το κροατικό μέσο που ασχολείται με την υπόθεση τονίζει πως ξεκάθαρο φαβορί για την παραπάνω θέση είναι ο Ντομαγκόι Βίντα, λέγοντας παράλληλα πως ο Λόβρεν του ΠΑΟΚ (που αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ντάλιτς) δεν έχει πάρει ακόμη την οριστική απόφασή του για το εάν θα σταματήσει την καριέρα του το ερχόμενο καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Επιπλέον, όπως αναφέραμε και παραπάνω το κροατικό μέσο που ασχολείται με την υπόθεση τονίζει πως ξεκάθαρο φαβορί για την παραπάνω θέση είναι ο Ντομαγκόι Βίντα, λέγοντας παράλληλα πως ο Λόβρεν του ΠΑΟΚ (που αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ντάλιτς) δεν έχει πάρει ακόμη την οριστική απόφασή του για το εάν θα σταματήσει την καριέρα του το ερχόμενο καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα