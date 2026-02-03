Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: Είμαι ευτυχισμένος, εύχομαι να συνεχίσουμε να πανηγυρίζουμε μεγάλες νίκες
Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε έως το 2028 με τον Ολυμπιακό
Ευτυχισμένος με την πρόωρη ανανέωσης της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό και έτοιμος για τις νέες προκλήσεις δηλώνει ο Ζέλσον Μαρτίνς.
Ο έμπειρος εξτρέμ του Ολυμπιακού υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2028 και μίλησε στο Olympiacos TV για αυτή την εξέλιξη αλλά και για τους νέους στόχους που βάζει.
Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό.
Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι’ αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.
Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος.
Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες».
