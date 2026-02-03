Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: Είμαι ευτυχισμένος, εύχομαι να συνεχίσουμε να πανηγυρίζουμε μεγάλες νίκες

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!