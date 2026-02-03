Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Ζέλσον Μαρτίνς μέχρι το 2028
Ολυμπιακός Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Ζέλσον Μαρτίνς μέχρι το 2028

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ, για να μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό», δήλωσε ο Πορτογάλος

Ζέλσον Μαρτίνς και Ολυμπιακός συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, με την ΠΑΕ να βάζει τη... βούλα στην εν λόγω είδηση, επιβεβαιώνοντας τα πρόσφατα ρεπορτάζ.

Ο 30χρονος Πορτογάλος, φέτος, έχει 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τέσσερα γκολ και μία ασίστ, παίζοντας βασικό ρόλο στην πρόκριση στα play offs του Champions League!

Θυμίζουμε ότι είναι αυτός, ο οποίος σκόραρε με την Καϊράτ αλλά και στο Άμστερνταμ, κόντρα στον Άγιαξ, δίνοντας στην ομάδα του την ώθηση που ήθελε για τις 24 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Το συμβόλαιο του 30χρονου με την ομάδα του Πειραιά ενέπνεε στο φετινό καλοκαίρι και τελικά θα συνεχιστεί ως το 2028.

Το πρώτο μήνυμα του Μαρτίνς μετά την ανανέωση

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ, για να μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό.

Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες!

Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι'αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου.

Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες».

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Χ:

