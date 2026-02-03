Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Ζέλσον Μαρτίνς μέχρι το 2028

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ, για να μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό», δήλωσε ο Πορτογάλος