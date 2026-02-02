ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το ποδόσφαιρο ενώνει ανθρώπους και ψυχές»
SPORTS
ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ρουμανία Δυστύχημα

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το ποδόσφαιρο ενώνει ανθρώπους και ψυχές»

Τι αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο ευχαριστήριο μήνυμά της για το τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης που εισέπραξε τις τελευταίες ημέρες.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το ποδόσφαιρο ενώνει ανθρώπους και ψυχές»
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η απώλεια των επτά φίλων του ΠΑΟΚ στο μοιραίο δυστύχημα της Ρουμανίας έχει προκαλέσει ένα αυθόρμητο κύμα υποστήριξης και συμπαράστασης από δεκάδες ευρωπαϊκές ομάδες και το οργανωμένο οπαδικό κίνημα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ θέλησε με μήνυμά της, στα ελληνικά και τα αγγλικά, να ευχαριστήσει όλο αυτό το κίνημα ανθρώπων που έσπευσε να συμπαρασταθεί στο δράμα της.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε κατακλυστεί από ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης, καθώς θρηνούμε την απώλεια των οπαδών μας.

Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά, έστω και με μια κακή αφορμή, ότι το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός, είναι μια μεγάλη και υγιής κοινωνία, που ενώνει ανθρώπους και ψυχές.

Οι χειρονομίες και τα μηνύματα από οπαδούς, συλλόγους, οργανισμούς και άτομα από όλο τον κόσμο μας έχουν συγκινήσει βαθιά και ανταποδίδουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους.

Σε αυτές τις σπαρακτικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη και αυτή η ενότητα μπορεί να φέρει μόνο μία ευχή…

Κλείσιμο
Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι χαράς, ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες...

Σας ευχαριστούμε...», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μήνυμα που ανάρτησε στα social media της.

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης