Super League 2: Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των πλέι οφ, το πρόγραμμα στους δύο ομίλους
SPORTS
Super League 2 πλέι οφ Καλαμάτα Πανιώνιος Ηρακλής Νίκη Βόλου

Super League 2: Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των πλέι οφ, το πρόγραμμα στους δύο ομίλους

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των playoffs στους δύο ομίλους της Super League 2 που θα κρίνει τις δύο ομάδες που θα προβιβαστούν στη Super League

Super League 2: Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των πλέι οφ, το πρόγραμμα στους δύο ομίλους
Ντέρμπι με το καλημέρα στα πλέι οφ του Β' ομίλου της Super League 2 έβγαλε η κλήρωση που έγινε στα γραφεία της διοργανώτριας καθώς η πρωτοπόρος Καλαμάτα θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο.

Στα πλέι οφ μετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-4 και θα ξεκινήσουν στις 15 Φεβρουαρίου. Ως γνωστόν, οι συμμετέχουσες διατηρούν το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην κανονική περίοδο.

Η Καλαμάτα θα ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα με 25 βαθμούς, έχοντας αβαντάζ τριών πόντων από τον Πανιώνιο (22 β.).

Στον Α' όμιλο, το πρόγραμμα της πρεμιέρας υπόσχεται επίσης μεγάλες συγκινήσεις, με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β' και τη μάχη Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου να κλέβει την παράσταση.

Στη Super League θα πάρουν την άνοδο οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο.

Το πρόγραμμα των playoffs στον Α’ Όμιλο
1η αγωνιστική (15/2)
Ηρακλής – Αστέρας Β’ AKTOR
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
Κλείσιμο
2η αγωνιστική (22/2)
Νίκη Βόλου – Ηρακλής
Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας
3η αγωνιστική (1/3)
Αστέρας Β’ AKTOR – Νίκη Βόλου
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής
4η αγωνιστική (8/3)
Αστέρας Β’ AKTOR – Ηρακλής
Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας
5η αγωνιστική (15/3)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Β’ AKTOR
Ηρακλής – Νίκη Βόλου
6η αγωνιστική (22/3)
Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου – Αστέρας Β’ AKTOR

Η βαθμολογία
Ηρακλής 22
Νίκη Βόλου 20
Αν. Καρδίτσας 20
Αστέρας Β’ AKTOR 16

Το πρόγραμμα των playoffs στον Β’ Όμιλο
1η αγωνιστική (15/2)
Μαρκό – Ολυμπιακός B
Καλαμάτα – Πανιώνιος
2η αγωνιστική (21/2)
Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Μαρκό
3η αγωνιστική (1/3)
Καλαμάτα – Μαρκό
Ολυμπιακός Β – Πανιώνιος
4η αγωνιστική (7/3)
Ολυμπιακός B – Μαρκό
Πανιώνιος – Καλαμάτα
5η αγωνιστική (15/3)
Καλαμάτα – Ολυμπιακός B
Μαρκό – Πανιώνιος
6η αγωνιστική (21/3)
Μαρκό – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Ολυμπιακός B

Η βαθμολογία
Καλαμάτα 25
Πανιώνιος 22
Μαρκό 16
Ολυμπιακός Β’ 14

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης