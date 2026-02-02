Super League 2: Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των πλέι οφ, το πρόγραμμα στους δύο ομίλους

Ντέρμπι με το καλημέρα στα πλέι οφ
του Β' ομίλου της Super League 2
έβγαλε η κλήρωση που έγινε στα γραφεία της διοργανώτριας καθώς η πρωτοπόρος Καλαμάτα
θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο
.
Στα πλέι οφ μετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-4 και θα ξεκινήσουν στις 15 Φεβρουαρίου. Ως γνωστόν, οι συμμετέχουσες διατηρούν το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην κανονική περίοδο.
Η Καλαμάτα θα ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα με 25 βαθμούς, έχοντας αβαντάζ τριών πόντων από τον Πανιώνιο (22 β.).
Στον Α' όμιλο, το πρόγραμμα της πρεμιέρας υπόσχεται επίσης μεγάλες συγκινήσεις, με τον Ηρακλή
να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β' και τη μάχη Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
να κλέβει την παράσταση.
Στη Super League θα πάρουν την άνοδο οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο.
Το πρόγραμμα των playoffs στον Α’ Όμιλο
1η αγωνιστική (15/2)
Ηρακλής – Αστέρας Β’ AKTOR
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
2η αγωνιστική (22/2)
Νίκη Βόλου – Ηρακλής
Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας
3η αγωνιστική (1/3)