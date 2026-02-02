Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Μποξέρ στις ΗΠΑ έχασε το... περουκίνι του μέσα στο ρινγκ και έγινε viral, δείτε βίντεο
Μπορεί ο μποξέρ Jarrell Miller να κέρδισε τον αγώνα στην κατηγορία βαρέων βαρών που έδωσε το Σάββατο στη Νέα Υόρκη κόντρα στον Kingsley Ibeh, ωστόσο ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία για κάτι διαφορετικό.
Κι αυτό γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά από μια σειρά χτυπημάτων από τον αντίπαλό του, άρχισε να ξεκολλάει η... περούκα του Miller!
Όταν ο 37χρονος μποξέρ αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, τράβηξε την περούκα, την πέταξε στους θεατές και συνέχισε τον αγώνα, τον οποίο τελικά κέρδισε με οριακή απόφαση των κριτών.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Miller ρωτήθηκε για το απρόοπτο και απέδωσε τη χρήση της περούκας στο... λούσιμο με λευκαντικό στο σπίτι της μητέρας του που τον υποχρέωσε να βρει εκτάκτως μια περούκα.
«Πήγα στο σπίτι της μαμάς μου και βρήκα μερικά μπουκάλια σαμπουάν στο τραπέζι. Έκανα λούσιμο, ήταν σαν αμμωνία. Έχασα κυριολεκτικά τα μαλλιά μου πριν από δύο ημέρες. Έτσι, τηλεφώνησα στον μάνατζέρ μου (και του είπα), "φέρε μου ένα από αυτά τα περουκίνια", και το έβαλα πολύ γρήγορα... Είμαι κωμικός, κάνω πλάκα με τον εαυτό μου».
The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight 🤯🤣— Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026
The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yTPqHVrVJg
"He slapped that s*** off."— Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026
Jarrell Miller reacts to losing his hair during his win over Kingsley Ibeh 🤣
The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yM7Ix8zOQK
