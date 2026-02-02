Μποξέρ στις ΗΠΑ έχασε το... περουκίνι του μέσα στο ρινγκ και έγινε viral, δείτε βίντεο

Ο Jarrell Miller ρωτήθηκε για το απρόοπτο και απέδωσε τη χρήση της περούκας στο... λούσιμο με λευκαντικό στο σπίτι της μητέρας του που τον υποχρέωσε να βρει εκτάκτως μια περούκα