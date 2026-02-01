Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Κατερίνα Στεφανίδη: Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από τη γέννηση του γιου της
Η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί κοντώ αγωνίστηκε στο μίτινγκ της Νέας Υόρκης όπου κατέλαβε την 6η θέση
Μετά από 511 ημέρες μακριά από τους αγώνες, η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα Millrose Games της Νέας Υόρκης. Η 23χρονη πρωταθλήτρια του επί κοντώ, που από το 2002 αγωνιζόταν αδιάκοπα, επέστρεψε στους στίβους μετά την προσωρινή απουσία της λόγω μητρότητας.
Στην πρώτη της εμφάνιση μετά το διάλειμμα, η Στεφανίδη πέρασε με την πρώτη τα 4,10 μ., ενώ στα 4,20 μ. δεν κατάφερε να περάσει και κατέλαβε την έκτη θέση.
Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια, με χαρακτηριστικό αθλητικό εγωισμό και υψηλή θέληση, βλέπει αυτή την επιστροφή ως το πρώτο βήμα για νέες διακρίσεις στην καριέρα της. Σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα του Gold μίτινγκ του Μεγάλου Μήλου, η Στεφανίδη ανέφερε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, θέτοντας τον στόχο για τη νέα σεζόν.
Η επιστροφή της Στεφανίδη στα στάδια αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον ελληνικό στίβο, καθώς η αθλήτρια επιστρέφει μετά από μακρά απουσία, φέρνοντας ξανά το ταλέντο και την εμπειρία της στο προσκήνιο.
Ατομικό ρεκόρ για την Ντραγκομίροβα
Ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την Αναστασία Ντραγκομίροβα και τον Άγγελο-Τζανή Ανδρέογλου στο διεθνές μίτινγκ συνθέτων του Ταλίν στην Εσθονία.
Η 23χρονη Ντραγκομίροβα σημείωσε ατομικό ρεκόρ στο πένταθλο με 4.176 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Η πρωταθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ πέτυχε 8.83 στα 60 μ. εμπ., πέρασε το 1,75 μ. στο ύψος, έριξε 15,00 μ. στη σφαιροβολία, κατέγραψε 6,06 μ. στο μήκος και ολοκλήρωσε τα 800 μ. σε 2.38.98. Το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ ήταν 4.081 βαθμοί, από το 2020 σε ηλικία 17 ετών, και η νέα επίδοση την φέρνει στην τέταρτη θέση της ελληνικής ιστορίας στο αγώνισμα.
Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου, ο οποίος κατετάγη τέταρτος στο έπταθλο με 5.662 βαθμούς, κοντά στο προσωπικό του ρεκόρ των 5.723. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, βελτίωσε τις επιδόσεις του στα 60 μ. (7,01), στη σφαιροβολία (13,12 μ.) και στο ύψος (1,90 μ.), ενώ σημείωσε 6,93 μ. στο μήκος, 8,17 στα 60 μ. εμπ., 4,76 μ. στο επί κοντώ και 2.44.75 στα 1.000 μ.
Και οι δύο αθλητές προετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα συνθέτων, που θα διεξαχθεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου.
