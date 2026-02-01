Αλκαράθ: «Κανείς δεν ξέρει πόσο έχω δουλέψει για να φτάσω εδώ, πηγή έμπνευσης ο Τζόκοβιτς»
Αλκαράθ: «Κανείς δεν ξέρει πόσο έχω δουλέψει για να φτάσω εδώ, πηγή έμπνευσης ο Τζόκοβιτς»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός μετά την κατάκτηση του Australian Open, του μόνου τροπαίου που του έλειπε
Ιστορία έγραψε στην Αυστραλία ο Κάρλος Αλκαράθ, καθώς στα 22 του χρόνια κατάφερε να πάρει το μοναδικό Grand Slam που του έλειπε, και μάλιστα επικρατώντας στον τελικό του Australian Open του Νόβακ Τζόκοβιτς.
Στη σκληρή δουλειά που τον έφερε στην κορυφή αναφέρθηκε ο Κάρλος Αλκαράθ, ενώ χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Κανείς δεν ξέρει πόσο σκληρά έχω δουλέψει για να πάρω αυτό το τρόπαιο. Κυνήγησα τόσο πολύ αυτή τη στιγμή.
Εκτιμώ ότι ήταν ένα τρενάκι του λούνα παρκ συναισθηματικά, και η ομάδα μου κι εγώ περάσαμε από διάφορα αλλά κάναμε τη σωστή δουλειά.
Ανυπομονώ να επιστρέψω εδώ του χρόνου», ανέφερε ο 22χρονος Ισπανός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Όσο για τον μεγάλο του αντίπαλο στον τελικό, είπε: «Αξίζει σίγουρα ένα χειροκρότημα. Μιλάς για το πόσο καταπληκτικά πράγματα κάνω, αλλά αυτό που κάνεις αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Όχι μόνο για τους τενίστες, αλλά και για τους αθλητές σε όλο τον κόσμο. Δουλεύεις πολύ σκληρά κάθε μέρα.
Μου αρέσει να σε βλέπω να παίζεις τόσο πολύ. Ήταν τιμή μου να μοιραστώ τα αποδυτήρια μαζί σου και το γήπεδο μαζί σου. Σε ευχαριστώ».
Στη σκληρή δουλειά που τον έφερε στην κορυφή αναφέρθηκε ο Κάρλος Αλκαράθ, ενώ χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Κανείς δεν ξέρει πόσο σκληρά έχω δουλέψει για να πάρω αυτό το τρόπαιο. Κυνήγησα τόσο πολύ αυτή τη στιγμή.
Εκτιμώ ότι ήταν ένα τρενάκι του λούνα παρκ συναισθηματικά, και η ομάδα μου κι εγώ περάσαμε από διάφορα αλλά κάναμε τη σωστή δουλειά.
Ανυπομονώ να επιστρέψω εδώ του χρόνου», ανέφερε ο 22χρονος Ισπανός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Όσο για τον μεγάλο του αντίπαλο στον τελικό, είπε: «Αξίζει σίγουρα ένα χειροκρότημα. Μιλάς για το πόσο καταπληκτικά πράγματα κάνω, αλλά αυτό που κάνεις αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Όχι μόνο για τους τενίστες, αλλά και για τους αθλητές σε όλο τον κόσμο. Δουλεύεις πολύ σκληρά κάθε μέρα.
Μου αρέσει να σε βλέπω να παίζεις τόσο πολύ. Ήταν τιμή μου να μοιραστώ τα αποδυτήρια μαζί σου και το γήπεδο μαζί σου. Σε ευχαριστώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα