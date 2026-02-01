Η Μπαρτσελόνα 3-1 εκτός έδρας την Έλτσε και στο +4 από τη Ρεάλ, δείτε τα γκολ

Μία εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 ακούγεται άνετη, ωστόσο με τις ευκαιρίες που σπατάλησε η Μπαρτσελόνα ενάντια στην Έλτσε, φαντάζει... οριακή! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχασε ένα τσουβάλι γκολ και είχε τρία δοκάρια, παίρνοντας παρ ' όλα αυτά το διπλό και αφήνοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στο -4 στη βαθμολογία της La Liga, έχοντας βέβαια ματς παραπάνω.Οι Μπλαουγκράνα, καθώς στο έκτο μόλις λεπτό ο Όλμο έβγαλε τετ α τετ τον Γιαμάλ, που απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν στη συνέχεια το δεύτερο γκολ, με τους Όλμο (14') και Τόρες (16') να είναι άστοχοι, ενώ ο Όλμο είχε σουτ στο δοκάρι στο 28'.Εντέλει,Ο Βαλέρα βρήκε με εξαιρετική κάθετη τον Ροντρίγκες και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, επαναφέροντας την ισορροπία. Η Μπάρτσα ανέβασε άμεσα τις γραμμές της για το 2-1, με τον Τόρες να έχει διπλό δοκάρι (!) στο 32' αλλά να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του στο 40' με δυνατό σουτ μετά από στρώσιμο του Ντε Γιονγκ. Ακολούθησαν τέσσερις (!) ακόμη μεγάλες στιγμές, με Φερμίν (42', 44') και Ραφίνια (43') να έχουν σουτ άουτ, ενώ στο 45+3' ο Τσουστ έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή μετά την προσπάθεια του Τόρες...Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα στο δεύτερο μέρος και έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ροντρίγκες στο 50', ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, το γκολ του Μεντόθα ακυρώθηκε ορθώς για οφσάιντ. Ακολούθησαν αξιόλογες στιγμές εκατέρωθεν, με τον Ράσφορντ να σουτάρει άουτ σε τετ α τετ στο 68' και τέσσερα λεπτά αργότερα να σκοράρει από κοντά μετά από γύρισμα του Γιαμάλ και αδυναμία του Άφενγκρουμπερ να διώξει, τελειώνοντας το ματς!Η Έλτσε έψαξε στη συνέχεια το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς, όμως ο Γκαρσία ήταν εκεί που έπρεπε όποτε χρειάστηκε, με το 3-1 να είναι το τελικό σκορ.