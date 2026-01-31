ΑΕΚ - Κολοσσός 96-83: Ασταμάτητη η Ένωση, έφτασε τις 8 σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, δείτε βίντεο

Ο Ραντλ έφτασε τους 17 και μείωσε σε 51-45 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου.Ο Νίκολς μείωσε σε 61-59 στο 26' σε μια περίοδο του ματς που οι παίκτες της Ένωσης έχασαν την αυτοσυγκέντρωση τους από 2-3 σφυρίγματα των διαιτητών. Ο Μπράουν έγραψε το 66-59 και έφτασε τους 14 πόντυος στο 28'.Ο Μπάρτλεϊ έφερε την ΑΕΚ στο 75-64 στο 32' και ανάγκασε τον Λυκογιάννη να καλέσει timeout.Ο Ραντλ πάτησε τους 20 πόντους και μείωσε 75-67.Ο Νάναλι έγραψε το 80-75 σε ένα πολύ μεστό ματς για εκείνον. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 91-77 στο 38' και κλείδωσε την 8η σερί νίκη της Ένωσης.Τα δεκάλεπτα: 20-31, 49-42, 71-64, 96-83MVP: Ο Μπράουν άλλαξε την εικόνα του ματς στην δεύτερη περίοδο και τελείωσε με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Εξαιρετικοί Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλι με 15, 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: O Ραντλ είχε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα , αλλά δεν έσωσε τον Κολοσσό.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6/9 τρίποντα του Ραντλ