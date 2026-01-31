Αθλητικές μεταδόσεις: Τελικός Australian Open και μεγάλα ματς σε Premier League, Bundesliga και La Liga

Γεμάτο αθλητική δράση είναι το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας, με σημαντικά γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στον μεγάλο τελικό του Australian Open στο τένις, ενώ το ποδόσφαιρο έχει την τιμητική του με δυνατές αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga και La Liga. Παράλληλα, έντονο είναι και το ελληνικό στοιχείο, με αγώνες σε Super League και Basket League, καθώς και με την παρουσία της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών.

Αναλυτικά όλες οι σημερινές αναμετρήσεις

10:30 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα Τένις Australian Open τελικός



11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών



14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League



14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Στόουκ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Τζιρόνα La Liga



15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών



16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Καρδίτσα Basket League 2025-26



16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Σασουόλο Serie A



16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga



16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga



16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ Bundesliga



16:30 Novasports 5HD Λειψία – Μάιντς Bundesliga



16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν Bundesliga



17:00 Novasports Premier League Λιντς – Άρσεναλ Premier League



17:00 Novasports Start Γουλβς – Μπόρνμουθ Premier League



17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Έβερτον Premier League



17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτσμουθ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship



17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Άρης Super League



17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Βιγιαρεάλ La Liga



18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΟΦΗ Super League



18:15 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Κολοσσός GBL



18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Περιστέρι GBL



19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Φιορεντίνα Serie A



19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουέστ Χαμ Premier League



19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga



19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga



20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet Super League



20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Καλαμάτα Volley League Ανδρών



21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2



21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Serie A



22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νιούκαστλ Premier League



22:00 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Γκρόνινγκεν Eredivisie



22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπαρτσελόνα La Liga



22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Χαρτς Scottish Premiership

