Αθλητικές μεταδόσεις: Τελικός Australian Open και μεγάλα ματς σε Premier League, Bundesliga και La Liga
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Australian Open Super League Basket League

Αθλητικές μεταδόσεις: Τελικός Australian Open και μεγάλα ματς σε Premier League, Bundesliga και La Liga

Γεμάτο πρόγραμμα με τένις, ποδόσφαιρο και μπάσκετ από Ελλάδα και Ευρώπη – Στο επίκεντρο ο τελικός του Australian Open, οι αγώνες της Super League, της Basket League και η Εθνική πόλο Γυναικών

Αθλητικές μεταδόσεις: Τελικός Australian Open και μεγάλα ματς σε Premier League, Bundesliga και La Liga

Γεμάτο αθλητική δράση είναι το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας, με σημαντικά γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στον μεγάλο τελικό του Australian Open στο τένις, ενώ το ποδόσφαιρο έχει την τιμητική του με δυνατές αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga και La Liga. Παράλληλα, έντονο είναι και το ελληνικό στοιχείο, με αγώνες σε Super League και Basket League, καθώς και με την παρουσία της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών.

Αναλυτικά όλες οι σημερινές αναμετρήσεις
10:30 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα Τένις Australian Open τελικός

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Στόουκ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Τζιρόνα La Liga

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Καρδίτσα Basket League 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Σασουόλο Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Λειψία – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λιντς – Άρσεναλ Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτσμουθ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΟΦΗ Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Κολοσσός GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Περιστέρι GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Φιορεντίνα Serie A

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουέστ Χαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Καλαμάτα Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Χαρτς Scottish Premiership

