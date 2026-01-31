Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Αθλητικές μεταδόσεις: Τελικός Australian Open και μεγάλα ματς σε Premier League, Bundesliga και La Liga
Γεμάτο πρόγραμμα με τένις, ποδόσφαιρο και μπάσκετ από Ελλάδα και Ευρώπη – Στο επίκεντρο ο τελικός του Australian Open, οι αγώνες της Super League, της Basket League και η Εθνική πόλο Γυναικών
Γεμάτο αθλητική δράση είναι το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας, με σημαντικά γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στον μεγάλο τελικό του Australian Open στο τένις, ενώ το ποδόσφαιρο έχει την τιμητική του με δυνατές αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga και La Liga. Παράλληλα, έντονο είναι και το ελληνικό στοιχείο, με αγώνες σε Super League και Basket League, καθώς και με την παρουσία της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών.
Αναλυτικά όλες οι σημερινές αναμετρήσεις
10:30 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα Τένις Australian Open τελικός
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Στόουκ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Τζιρόνα La Liga
15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών
16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Καρδίτσα Basket League 2025-26
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Σασουόλο Serie A
16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Λειψία – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λιντς – Άρσεναλ Premier League
17:00 Novasports Start Γουλβς – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτσμουθ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Βιγιαρεάλ La Liga
18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΟΦΗ Super League
18:15 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Κολοσσός GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Περιστέρι GBL
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Φιορεντίνα Serie A
19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουέστ Χαμ Premier League
19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Καλαμάτα Volley League Ανδρών
21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Serie A
22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νιούκαστλ Premier League
22:00 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Γκρόνινγκεν Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπαρτσελόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Χαρτς Scottish Premiership
